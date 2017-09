DI NUOVO IN GIOCO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 27 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

CLINT EASTWOOD NEL CAST

Di nuovo in gioco, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica con il titolo in lingua originale Trouble with the Curve, è stata realizzata nel 2012, diretta da Robert Lorenz ed interpretata da Clint Eastwood, che veste i panni di Gus. Gli altri membri del cast sono Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman, Matthew Lillard e Robert Patrick Si tratta del primo film interpretato da Eastwood dopo l'uscito di Gran Torino, pellicola diretta proprio da lui nel 2008. Justin Timberlake, che nel film interpreta Jhonny Flanagan, è un famoso cantante, conduttore ed attore americano. In veste di interprete cinematografico ha preso parte a film come Amici di letto, Social Network, The Open Road e In time. Amy Adams, che interpreta Mickey, è un'attrice americana nota per i suoi ruoli in pellicole come L'uomo d'acciaio, Il dubbio e Arrival. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DI NUOVO IN GIOCO, LA TRAMA DEL FILM

Gus, il protagonista del film, è il coach di un'importante squadra della Lega Maggiore di Baseball americano, gli Atlanta Braves. Nonostante sia un allenatore molto stimato ed apprezzato nel suo ambiente, con l'avanzare dell'età, sta diventando sempre più burbero e scontroso. Gus, è in realtà arrabbiato ed amareggiato perché sente di non essere lucido come una volta. Il suo carattere gli causa poi molti problemi anche con sua figlia Mickey, con cui ha un rapporto freddo e distaccato. Il suo contratto con gli Atlanta Braves sta per scadere ma, nonostante la forte opposizione di Sanderson (altro coach della squadra), viene inviato da Pete Klein in Carolina per osservare un giovane campione. Per via della salute alquanto cagionevole di Gus, Pete decide di contattare, in gran segreto, la figlia dell'uomo. Mickey accetta e raggiunge il padre senza che questi lo sappia. Come previsto, Gus accoglie la donna in maniera molto fredda. Tuttavia Mickey sarà molto utile al padre, aiutandolo del suo lavoro di talent scout. La donna, seduta accanto a Gas in tribuna, aiuta il padre a comprendere con chiarezza cosa accade in campo, permettendogli di colmare il deficit visivo causato da un glaucoma all'occhio. Nonostante l'aiuto della figlia, Gus comprende che la giovane promessa del baseball che Pete gli ha ordinato di osservare non è vero campione, semplicemente attraverso il suono emesso dalla mazza da baseball maneggiata dal ragazzo. Nel frattempo Mickey conosce Johnny, il coach di una squadra di baseball locale ma, allo stesso tempo, perde la possibilità di diventare socia dello studio legale in cui lavora. Tornata ad Atlanta, Gus comunica al suo staff che non intende segnalare Bo Gentry come nuova promessa della Major League. Il suo rivale, Sanderson, non è dello stesso avviso.

