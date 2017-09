EUGENIA COSTANTINI E AGATA CANNIZZARO/ FigliaeMatrigna di Pechino Express 2017 sono a rischio?

Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro, FigliaeMatrigna a Pechino Express 2017

FIGLIAEMATRIGNA: SALVE DALL'ELIMINAZIONE

Pechino Express 2017 continua la sua rotta con la quarta puntata, dove ritroveremo la coppia #FigliaeMatrigna. Fino ad ora, Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro sembrano essersi salvate dagli ultimi posti solo per il rotto della cuffia, ma l'ultima tappa sembra aver messo in evidenza le loro molteplici difficoltà. Solo Eugenia, fra le due, è riuscita ad avere un ruolo di primo piano nell'appuntamento precedente del programma, grazie all'unione con Guglielmo Scilla degli #Amici. Costantino della Gherardesca ha infatti deciso di dividere le coppie dei Viaggiatori e di formarne delle nuove, affiancando Agata a Jill Cooper delle #Caporali. Anche se quest'ultima è riuscita a trascinare Agata lungo tutta la gara ed a portarla fino al terzo posto per la prova immunità, Guglielmo è riuscito a dimostrare di avere delle doti in più anche gareggiando contro la stessa Eugenia. Nella seconda metà della prova vantaggio, Guglielmo ed Eugenia hanno infatti dovuto vivere lo scontro per stabilire quali delle due coppie rispettive avrebbe potuto vincere la competizione, dopo aver battuto i rivali. Nonostante Eugenia abbia dato tutta se stessa, la sua resistenza nella corsa non le ha permesso di raccogliere un numero di persone sufficienti per contrastare le azioni del rivale. Agata invece era già stremata prima del termine della prima parte della gara, dato che la nuotata in acqua, alla ricerca del melone, non le ha permesso di compiere il rush finale. Durante la prova canora, svolta nella seconda notte di stop, #FigliaeMatrigna non sono inoltre riuscite a primeggiare, anche se si sono posizionate al quarto posto. Il traguardo finale le ha salvate inoltre da una possibile eliminazione, che ha messo invece al centro i Las #Estrellas.

LA COPPIA DI PECHINO EXPRESS RIUSCIRA' A SALIRE LA VETTA DELLA CLASSIFICA?

Pechino Express 2017 potrebbe diventare ancora più difficile da vivere per la coppia #FigliaeMatrigna. Soprattutto per Agata Cannizzaro, che rispetto a Eugenia Costantini ha dimostrato di avere una resistenza minore. E questo sia per la corsa on the road che durante i vari giochi, vero punto di forza di altre coppie più vincenti. Impossibile quindi per #FigliaeMatrigna riuscire a posizionarsi al fianco di rivali del calibro di #Amici e #Clubber, senza considerare il modus operandi delle #Caporali. L'unica speranza che hanno di proseguire il loro viaggio è che un'altra delle coppie in gara finisca nelle ultime posizioni, come accaduto nella precedente tappa. Fino ad ora infatti, #FigliaeMatrigna sono riuscite a rimanere un pelo al di sopra del baratro, ma fino a che punto?

AVRANNO FORZA ED ENERGIA PER AFFRONTARE UN'ALTRA TAPPA?

C'è un'unica cosa che #FigliaeMatrigna dovrebbero fare a questo punto della gara di Pechino Express 2017: estrarre tutta la forza che possiedono. Abbiamo già avuto modo di vedere che Agata Cannizzaro non possiede una grande resistenza, mentre Eugenia Costantini ha dimostrato delle qualità in più quando si è trovata al fianco di un Viaggiatore più vincente come Guglielmo Scilla. Per la sopravvivenza della loro coppia, le due donne dovrebbero quindi capire al volo non tanto quali rivali raggiungere, ma quali coppie poter sfruttare per non raggiungere l'ultima posizione. Un esempio? I #Compositori fino ad ora si sono rivelati i più deboli, anche se sono i nuovi arrivati e non è escluso che non abbiano ancora compreso a fondo le dinamiche dell'adventure game.

