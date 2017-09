FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I Maschi di Pechino Express 2017 devono tirare fuori le loro qualità, ma...

Francesco Arca e Rocco Giusti, i Maschi a Pechino Express 2017

PER I MASCHI UNA SCONFITTA DIETRO L'ALTRA

I #Maschi continuano a collezionare sconfitte a Pechino Express 2017, anche se l'arrivo dei #Compositori nella gara ha permesso loro di non finire nelle ultime posizioni. Francesco Arca e Rocco Giusti hanno proseguito così senza sosta, ma senza riuscire a risollevarsi troppo dal baratro in cui sono finiti. Nell'ultima puntata, Francesco si è unito alla più vincente Ema Stockholma durante il mixaggio delle coppie, mentre Rocco ha gareggiato con Marcelo Amargo dei Las #Estrellas. Mentre per il primo la sorte ha riservato non poche sorprese positive, per il secondo le cose non sono andate meglio. Ema e Francesco hanno conquistato infatti la prima posizione durante la prima notte di stop, mentre Rocco e Marcelo si sono fermati al quarto posto, a pari merito con Valentina Peregorer e Olfo Bosè. Per i #Maschi la gara è continuata in via separata fin dopo la prova immunità, in cui Ema e Francesco hanno mantenuto il primato, anche se in seguito sono stati sconfitti da Guglielmo Scilla e Eugenia Costantini, rispettivamente in gara come #Amici e #FigliaeMatrigna. Dopo aver perso quota nella prova di immunità, Francesco ed Ema sono riusciti a riunirsi con i rispettivi compagni di squadra, riuscendo tra l'altro a conquistare il secondo posto a pari merito sia per le #Clubber che per i #Maschi.

LA COPPIA DI PECHINO EXPRESS SARA' PIU' GRINTOSA?

Sembra che i #Maschi si siano finalmente svegliati, dato che nell'ultima puntata di Pechino Express 2017 hanno dimostrato di avere delle qualità rimaste finora nascoste. Complice l'arrivo dei nuovi ultimi, ovvero i #Compositori, Francesco Arca e Rocco Giusti hanno avuto modo di dimostrare il proprio valore su strada e nelle diverse difficoltà. Soprattutto il primo è riuscito a risultare vincente al fianco di Ema Stockholma, con cui ha intrecciato una nuova alleanza. Questo particolare potrebbe permettere inoltre ai #Maschi di salvarsi da un'eventuale eliminazione, sempre ammesso che le #Clubber riescano a sconfiggere gli #Amici e conquistare il primo posto al traguardo finale. Francesco e Rocco hanno di certo molto da imparare dalle loro controparti femminili ed è possibile che questa nuova unione li porti a migliorare le performance avute finora.

SARANNO IN GRADO DI SUPERARE LE DIFFICLOTA' QUESTA SERA?

Questa sera, i #Maschi dovranno scendere in campo con tutta la forza possibile e soprattutto Francesco Arca dovrebbe riuscire a smuovere l'animo del compagno di squadra. Fino ad ora Rocco Giusti è apparso infatti come il più debole della coppia di Pechino Express 2017, forse per via delle numerose fobie che abbiamo scoperto nel corso dell'ultima tappa. Siamo ormai arrivati alla quarta puntata dell'adventure game di Rai 2 ed i giochi non potrebbero che diventare sempre più difficili. Soprattutto dal punto di vista della resistenza fisica e dell'ingegno nel trovare ospitalità o risolvere i diversi quiz proposti dal conduttore, entrambi elementi che finora ha visto i #Maschi in forte difficoltà. Ancora una volta tuttavia potrebbero venire salvati dalla presenza dei #Compositori in gara, che ad un primo sguardo potrebbero decidere tuttavia di mettere in moto alcune scorrettezze contro i rivali.

