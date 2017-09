GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, Daniele Bossari in crisi: lacrime e isolato da tutti

Grande Fratello Vip

Quella che potrebbe essere l’ultima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sta rivelando più difficile del previsto per Daniele Bossari che, nel nominare Ignazio Moser rivelando di non aver gradito il diario che ha sulle donne conquistate, non pensava di fare un torto al compagno d’avventura. Tra Ignazio e Daniele c’è stata una violenta discussione che ha coinvolto anche Jeremias Rodriguez che, durante un discorso con Moser ha tirato fuori il suo lato più aggressivo. “Ha proprio la faccia da bastardo. Non puoi capire come mi provocava. Mi faceva tutto il signore. Mi stava facendo uscire il demonio, che è quello che mi esce a me. Questa cosa la sistemo fuori” – ha dichiarato Jeremias. Da parte sua, Ignazio ha comunicato a Daniele di considerare chiusa la loro amicizia: “Daniele sai che ne ho parlato quasi con vergogna. Non sei difendibile, dovresti chiedermi scusa ma abbiamo chiuso. Lo reputo un tradimento. Potrai rimanerci male quanto vuoi ma tra me e te farà fatica a nascere un rapporto d’amicizia. Questo te lo scrivo e te lo firmo”.

IL CROLLO DI DANIELE BOSSARI

Dopo la pesante discussione con Ignazio Moser le cui ragioni sono state sostenute anche dal resto della casa, Daniele Bossari ha avuto un crollo nervoso. Il conduttore si è rifugiato in confessionale dove si è lasciato andare anche alle lacrime. “Le regole del gioco mi impongono una motivazione e io poco furbescamente sono stato ligio al mio dovere. Sono veramente sotto un treno, come se mi fosse passato un camion addosso. Questa cosa mi sta facendo soffrire un casino perché non avevo alcuna intenzione di interrompere il nostro rapporto” – ha dichiarato Daniele che, non trattenendo le lacrime ha aggiunto – “Vorrei essere più forte”. Bossari si sente così totalmente solo. Ieri ha trascorso l’intera giornata a letto, senza parlare con nessuno e pensando continuamente a quanto accaduto. Per Daniele è davvero un momento difficile. Sui social, i fans del Grande Fratello Vip si sono già schierati dalla sua parte. Basterà questo per fargli ritrovare la serenità?

