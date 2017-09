Gianfranco Cobru / Uomini e Donne, ecco chi è il cavaliere che ha spezzato il cuore di Gemma

Gianfranco Cobru

Gianfranco Cobru è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Dopo poche registrazioni, il cavaliere sta già facendo parlare di sé. Il motivo? Il suo flirt con Gemma Galgani. Gianfranco Cobru, infatti, è l’uomo che sembrava destinato a conquistare il cuore della dama storica del programma di Maria De Filippi e a portarla via dallo studio dopo otto anni. Subito dopo aver annunciato la fine della sua storia d’amore con Marco Firpo, infatti, Gemma ha subito voltato pagina cominciando a frequentare Gianfranco. Le premesse per una nuova e passionale storia d’amore c’erano tutte. Sin dal primo appuntamento, i due si sono scambiati un bacio e il cavaliere ha ammesso di provare un interesse per Gemma e di volerla conoscere bene. Peccato, però, che dopo pochi giorni abbia cambiato clamorosamente idea. Gianfranco Cobru, infatti, ha rifilato il due di picche alla Galgani che non ha nascosto la sua delusione. Il cavaliere ha dichiarato di voler avere solo un rapporto d’amicizia con lei e ha anche sminuito il bacio. Un atteggiamento che non è piaciuto a Gemma e ai telespettatori del trono over, convinti che il cavaliere si sia avvicinato alla Galgani per visibilità.

ECCO CHI E’ GIANFRANCO COBRU

Chi è dunque Gianfranco Cobru che, alla sua prima esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha spezzato il cuore, già ferito, di Gemma Galgani? Gianfranco Cobru ha 53 anni, è piemontese esattamente come Gemma e lavora come venditore di automobili. Il cavaliere coltiva molte passioni nella sua vita come i viaggi, le auto e la musica. Nel corso della sua presentazione, Gianfranco si è definito un sognatore in cerca della sua favola d’amore. Cobru è padre di tre figli e dopo la fine del suo matrimonio ha avuto diverse relazioni. Attualmente single, ha deciso di partecipare al trono over di Uomini e Donne per fare un’esperienza diversa sperando di poter trovare l’amore della sua vita come è successo a tante altre persone prima di lui. L’aspetto sognatore e romantico del suo carattere l’hanno subito spinto ad avvicinarsi a Gemma, a sua volta alla ricerca di una vera favola. Purtroppo, però, tra i due è già tutto finito. Gianfranco riuscirà a trovare la sua principessa in tv?

