Giovanni Ciacci / Detto Fatto: l'esperto d'immagine lascia il programma? L'indiscrezione

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci dice addio a "Detto Fatto"? La notizia sta massicciamente facendo il giro della rete, in attesa di riscontri ufficiali. Il mitico "Giò Giò" della trasmissione dei tutorial condotta da Caterina Balivo, potrebbe decidere di abbandonare la nave dopo anni di onoratissima carriera televisiva. La notizia bomba arriva dalla versione online di Novella 2000, che offre tutti i dettagli che vi riporteremo a seguire. Nei corridoi Rai infatti, pare girare da tempo questa voce: dove potremmo rivedere Giovanni Ciacci dopo il suo addio? Sempre Novella parla di passaggio a Mediaset, in prima fila dall'amica Barbara d'Urso che, potrebbe ospitarlo nel suo salotto di Pomeriggio 5: possibile? Non è da escludere... Novella inoltre, pare avere anticipato la notizia già molti mesi addietro ma solo nelle scorse ore, questa indiscrezione ha cominciato a fare il giro del web in attesa di una possibile verifica pubblica. Giovanni Ciacci ormai è una vera icona di stile, ma non solo. Il simpatico esperto di immagine, ha avuto modo - in più di una occasione - di lanciare indiscrezioni di gossip di tutto rispetto.

Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto? L'indiscrezione

Giovanni Ciacci in questo periodo, ha avuto modo di riorganizzare tutto il suo sapere tramite un libro intitolato: "Il velo fa sposa. Come organizzare un matrimonio perfetto”. Così come fa sapere Novella però, la vera rivoluzione dell'ampio manuale sta nell'approfondimento anche dei matrimoni gay. Quali sono le differenze tra nozze etero e gay? La risposta arriva direttamente da Giovanni Ciacci: "Non c’è nessuna differenza è questa la vera vittoria!". Nel libro, Ciacci racconta con Pinella Passaro, anche i retroscena dei matrimoni delle star del mondo dello spettacolo. Nel divertente libro pubblicato lo scorso 31 marzo, Giovanni Ciacci confida che l'abito da sposa più bello è stato quello di Valeria Marini mentre la torta più bella è stata presentata durante il ricevimento di nozze di Martina Stella in ultimo, lo sposo peggiore è stato senza ombra di dubbio Boateng che ha indossato l’abito senza calzini.

