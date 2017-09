Giulia De Lellis / Grande Fratello Vip 2: nel mirino con Marco Predolin, rischiano l'espulsione per omofobia?

Giulia De Lellis

Grande Fratello porta con se sempre tante polemiche figuriamoci poi la versione vip quello che è in grado di creare intorno alla puntata e alla diretta. Ancora una volta a tenere banco è quello che è successo durante la diretta ma, soprattutto, alcune frasi infelici che alcuni concorrenti hanno detto nei giorni scorsi. La puntata dell'iceberg è stata la frase di Marco Predolin nei riguardi di Cristiano Malgioglio che ancora non è riuscito a mandare giù quello che è successo e chiede a gran voce di andare a vivere da solo a Tristopoli. Sotto la lente è finito Predolin reo di aver detto "Ti manderei al rogo come Giovanna D'Arco" proprio parlando di Cristiano. Durante la diretta, Alfonso Signorini gli ha fatto notare la cosa ma lui ha subito dichiarando di non ricordare di aver detto una cosa del genere, una cosa che non è proprio nel suo stile.

FRASI OMOFOBE OPPURE NO?

Una cosa diversa è successa con Giulia De Lellis. Nessuno in diretta ha rimarcato il senso di alcune sue frasi infelici ma fatto è che fuori dalla casa c'è chi segue il programma anche in diretta su Mediaset Extra e non si lascia sfuggire niente. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne e compagna di Andrea Damante ha parlato spesso di gay ed omosessuali in casa ma a farle dare dell'omofoba sono state le ultime frasi e, in particolare: "Se un gay o un drogato mi chiede una sigaretta non la voglio di certo indietro". Ancora una volta le sue fan la difendono parlando di frasi estrapolate da un contesto ben diverso ma la questione potrebbe essere trattata nella prossima diretta del Grande Fratello Vip. Cosa succederà a quel punto? Predonin e la De Lellis rischiano davvero l'espulsione per quello che hanno detto?

