IL COLLEGIO 2 / Pagelle e anticipazioni seconda puntata: Arianna eliminata? La decisione del preside

il collegio 2

LE PAGELLE DEI CONCORRENTI

Nagga Giona Baldina, voto 8: la sua storia è davvero bellissima, vuole fare il ballerino. Mamma e papà raccontano la sua storia, quando l'hanno adottato e lui aveva tanta rabbia dentro da piangere, che è riuscito però a superare con la sua famiglia. Per lui i capelli con i rasta sono un'opera d'arte, la sua vita. Dopo una lunga contrattazione sul taglio dei capelli si decide di fare solo una piccola spuntata, grazie alla presa di posizione dei ragazzi nei confronti di Nagga. Per lui commozione anche alla lettura del team, molto emozionante sia per il contenuto sia per la tipologia di racconto. Camilla Ricciardo, voto 7: dopo un'iniziale brutta impressione, in un video presentazione dall'aspetto molto antipatico e presuntuoso, la ragazza si è poi sfogata con la sorvegliata presa dalle lacrime e dalla mancanza dei genitori. Roberto Magro, voto 6: il ragazzo è un vero "latin lover", parla subito di "fidanzate, anche di scorta2 e anche all'interno de Il Collegio subito dopo poche ore si invaghisce di Michelle, che ricambia i suoi sguardi. Ginevra Mandolese, voto 9: la ragazza, molto spirituale, frequenta la parrocchia e tutti gli ambienti religiosi. Si è subito sta con grande gentilezza e tenerezza nel Collegio, dicendo che la sua missione è quella di portare pace e unione Arianna Triassi, voto 4: la ragazza, in modo molto maleducato e presuntuoso si è ribellata al taglio di capelli imposto dalle sorveglianti. La ragazza, gettando il recipiente contenete l'acqua, si è imposta anche davanti alle sue compagne andando davanti al preside. La ragazza, però, alla fine cede davanti alla minaccia del preside e si fa tagliare i capelli. La ragazza continua ad essere ribelle, scappando dall'ennesima punizione ricevuta da preside e sorveglianti.

IL COLLEGIO 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Durante la seconda puntata, gli adolescenti inizieranno a sentire la mancanza di casa, delle famiglie, ma soprattutto delle comodità della vita nel terzo millennio, fatta di elettrodomestici e mezzi di comunicazione rapidi quali cellulare e connessione a Internet. Questa pressione, unita alla continuazione di un percorso didattico da alcuni considerato troppo difficile, porterà alcuni dei ragazzi a commettere gravi violazioni delle ferree regole. Il rapporto tra studenti ed educatori giungerà a un punto di rottura. Per gli studenti considerati più meritevoli, invece, sono previsti premi: per la prima volta, ad alcuni ragazzi sarà permesso di allontanarsi dal convitto, sempre accompagnati dagli educatori, per una gita. (di Fabiola Granier)

