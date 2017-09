IL ROMANZO DI UN'AMORE/ Su La5 il film con Amy Acker (oggi, 27 settembre 2017)

il film romantico in prima serata su La5

NEL CAST AMY ACKER E DYLAN BRUCE

Il romanzo di un'amore, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola romantica statunitense del 2015 che è stata diretta dal regista Mark Griffhts. Nel cast figurano gli attori Amy Acker e Dylan Bruce nei panni dei protagonisti e sono affiancati da Emily Tennant e Camille Mitchen. Il film, che nella versione originale americana si intitola A novel romance, è stato già trasmesso dalle reti Mediaset negli anni passati. Nel 2016 è stato inserito all'interno del ciclo di film e serie tv romantica trasmesse da Canale 5 nei pomeriggi estivi, all'interno della fascia orario che parte dalle 17,00. La5, per questa sera invece, ha deciso di trasmetterlo in prima serata. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la trama del film.

IL ROMANZO DI UN AMORE, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra di una meravigliosa storia sentimentale nata tra Liam, noto autore di romanzi d'amore, e Sophie, stimata critica letteraria di grande successo. Il loro incontro e l'iniziale innamoramento, che coinvolgerà entrambi fin da subito, si basa però su una bugia raccontata dal maldestro Liam. Quest'ultimo ha dato vita a tre best seller tutti firmati con il falso nome di Gabriel. Dunque, in realtà, nessuno sa che il vero autore dei grandi successi letterari è proprio Liam ed anche Sophie lo ignora. La donna è alquanto perfezionista sul suo lavoro, che svolge in maniera estremamente attenta e con grande rigore. Sophie si innamora fin da subito di Liam e al contempo non apprezza particolarmente il lavoro svolto da Gabriel. Per uno strano scherzo del destino, i due si incontreranno nel bel mezzo di periodi molto particolari delle rispettive esistenze. Liam è da poco tornato single, dopo che la sua ex ragazza lo ha abbandonato all'improvviso.

È inoltre impegnatissimo nella stesura del suo ultimo romanzo. Durante un viaggio d'affari incontra Sophie. I due iniziano a frequentarsi e tra loro nasce una grande passione. Liam, però, conoscendo l'identita della donna, decide di tenerle nascosta la verità. La sua paura è che, raccontandole che Gabriel e Liam sono in realtà la stessa persona, possa perderla per sempre. La loro relazione, almeno inizialmente, sembra andare per il verso giusto ma ben presto la bugia di Liam verrà a galla. Come reagirà Sophie all'idea che l'autore di romanzi rosa che tanto odia e l'uomo di cui si è follemente innamorata, sono la stessa persona?

