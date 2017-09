IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 27 settembre: Hernando confessa a Camila i suoi sospetti

Il Segreto

Sono trascorse solo poche ore dalla buona notizia relativa la liberazione di Emilia e dal chiarimento relativo al vero colpevole della morte di Sol, e già i telespettatori de Il Segreto saranno chiamati ad affrontare una nuova sfida dagli esiti imprevedibili. Il ritorno di Cristobal Garrigues, infatti, non promette nulla di buono, soprattutto perché l'ex Intendente sembrerà avere qualcosa di terribile in mente. Il figlio illegittimo di Salvador Castro si presenterà alla locanda per un non ben specificato motivo e finirà per terrorizzare i Castaneda e gli Ulloa, convinti che possa fare ancora del male a Emilia. Anche Donna Francisca si interrogherà sulle vere motivazioni che hanno spinto il suo storico rivale a fare ritorno in paese, ma anche in questo caso non riuscirà a darsi una risposta. In attesa di scoprire cosa si inventerà questa volta Cristobal, il primo ad essere in guardia sarà Raimundo: dopo avere dato le dimissioni dall'incarico governativo, il padre di Emilia deciderà di mettere le cose in chiaro con Garrigues, cercando di fargli confessare i suoi propositi. Raggiungerà il risultato sperato prima che sia troppo tardi?

Il Segreto: Hernando confessa a Camila i suoi dubbi

Insieme alla preoccupazione relativa al ritorno in paese di Cristobal Garrigues, nella puntata de Il Segreto di oggi terrà banco anche un'altra trama destinata a riservare importanti sviluppi in futuro. I protagonisti di questa vicenda saranno Hernando e Camila oltre che il bambino che lei porterà in grembo. Dopo qualche giorno di attesa, Dos Casas non riuscirà più a tenere nascosti i suoi sospetti e farà alla moglie la domanda che lo continuerà a tormentare da giorni: chi è il padre del nascituro? Potrebbe essere anche Nestor? La rassegnazione sarà evidente nel padrone di casa, che evidenzierà un certo dispiacere di fronte ad una nuova difficile prova da superare. E i problemi a Los Manantiales non saranno finiti qui: Ismael continuerà a tramare alle spalle di tutta la famiglia, che a sua volta sospetterà della cattiva fede di Matias. Beatriz, in primis, comincerà a non fidarsi del suo fidanzato...

