Ignazio Moser e Ivana Mrazova / Nuova coppia al Grande Fratello 2017? Massaggi e carezze tra i due

Ignazio Moser e Ivana Mrazova

Scoppierà la passione tra Ignazio Moser e Ivana Mrazova? Nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore è nell’aria. Lo sportivo e la splendida modella sono sempre più vicini e trascorrono sempre più tempo insieme. Le prime due settimane di permanenza nella casa hanno permesso a Ignazio e Ivana di conoscersi e unirsi sempre di più. Il feeling tra i due è evidente e nei prossimi giorni potrebbe finalmente scoppiare l’amore. Tra Moser e la Mrazova non mancano mai i massaggi, le carezze, gli abbracci e i gesti d’affetto che hanno scatenato i rumors su un presunto flirt tra i due. Secondo la fanpage di Ignazio Moser sembra che tra i due ci sia stato già un tenero bacio. Si sarebbe trattato di un gesto affettuoso ma che nasconderebbe l’interesse che Ignazio prova per la dolce e bellissima modella. La coppia piace non solo al pubblico del Grande Fratello Vip ma anche agli altri inquilini della casa più famosa d’Italia. Il primo ad accorgersi del feeling speciale che sta nascendo tra i due è stato Cristiano Malgioglio che, vivendo con loro sin dal primo giorno, ha notato tutte le attenzioni che Ignazio ha per la sua Ivana. Tra i due, dunque, nascerà l’amore?

IGNAZIO E IVANA, LA COPPIA PIACE A TUTTI

La seconda edizione del Grande Fratello Vip, dunque, regalerà l’amore a Ignazio Moser e Ivana Mrazova? Lo sportivo è entrato nella casa da single dopo la fine della sua relazione con Virginia Stablum, oggi corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne. Sulla carta, anche Ivana è ufficialmente single anche se sui social è spuntata la presenza di un presunto fidanzato. La modella, infatti, sarebbe impegnata con un imprenditore romano di cui, tuttavia, finora non ha mai parlato. Ignazio Moser e Ivana Mrazova, dunque, sono i protagonisti del gossip della casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi i due sono davvero inseparabili e trascorrono insieme ogni momento. Oltre ai massaggi e alle coccole, si concedono spesso giochi in piscina, sedute d’allenamento in comune e momenti di relax nella sauna. Per l’inizio di una bella storia d’amore ci sono tutte le premesse: tra i due belli del reality condotto da Ilary Blasi nascerà il vero amore? I fans sono già pazzi di loro e sperano di sì.

