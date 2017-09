Il Paradiso delle Signore 2 / Commento settima puntata e anticipazioni ottava

Il Paradiso delle Signore 2, in onda su Rai 1

ATTESA PER LE PUNTATE DELLA PROSSIMA SETTIMANA

Dopo essersi iscritto al quiz televisivo Lascia o Raddoppia, Corrado sembra raccogliere nuovi consensi. Nella settima puntata, Il Paradiso delle Signore 2 accoglie anche la new entry Maria, una ragazza siciliana semplice ed umile che prova un vestito eccessivamente costo per le sue tasche. Le Veneri decidono di organizzarle una festa a sorpresa, ma anche un evento per il negozio, dove le clienti possono godere di sconti molto convenienti. La Contessa Torriani deve fare i conti con gli incubi del passato e si rifuta di guidare la Lancia Appia, che in qualche modo le ricorda il periodo in cui aveva insegnato le tecniche di guida ad un ufficiale di Auschwitz. Rose chiede a Vittorio di tornare al Paradiso, mentre Teresa rivela ad Andreina la verità sulla contessa. La puntata si chiude senza sciogliere tutti i nodi e lascia i fan con il fiato sospeso per il prossimo appuntamento.

ANTICIPAZIONI 3 OTTOBRE

Martedì 3 ottobre 2017, Rai Uno trasmetterà una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 2. Si tratta dell'ottavo episodio, che sarà chiaramente diviso in due puntate da un'ora ciascuna. Secondo le anticipazioni, Pietro è intenzionato ad aprire un reparto di abbigliamento maschile, ma dovrà fronteggiare non poche difficoltà. Andreina, appresa la verità sulla contessa, dovrà prendere una decisione importante. Silvana, invece, si sente sempre più attratta da Leo. Anna vuole contattare i suoi genitori, dopo la brusca separazione causata da una gravidanza in attesa. La coppia ha deciso di tagliare ogni rapporto con la figlia, ma la ragazza è determinata a ricongiungersi con papà e mamma e proverà a sancire una tregua. I fan aspettano con ansia la prossima puntata, che aggiungerà nuovi elementi narrativi ad una serie tv che si sta confermando molto interessante.

NUOVI SODALIZI

Nuovi sodalizi è il titolo del secondo episodio che andrà in onda il prossimo 3 ottobre. Andiamo subito a scoprire cosa accadrà ai nostri protagonisti. Per Pietro arrivano ottime notizie sul fronte lavorativo, dato che un'azienda ha deciso di finanziare il suo progetto relativo al reparto d'abbigliamente maschile. L'uomo si mette subito alla ricerca di nuovi collaboratori, con il beneplacito delle Veneri. L'azienda che lo supporta ha sede a Biella, Teresa così deve trasferirsi momentaneamente per seguire il progetto della collezione. Rose non perde occsione per fare delle avances all'ex marito Pietro e gli propone una cena d'affari con Rockfellere. Teresa è chiamata a Milano per consegnare l'abito dell'ospite d'onore per l'inaugurazione, Corrado. Vittorio decide di accampognarla e finalmente tra i due arriverà il momento di chiarire alcune incomprensioni.

© Riproduzione Riservata.