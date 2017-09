Il padre della sposa / Anticipazioni: il nuovo programma di La5 con Melissa Satta, al via il 5 ottobre

"Il padre della sposa", con Melissa Satta

Sarà Melissa Satta il volto che avrà modo di accompagnare il pubblico all'interno del nuovo programma televisivo di La5: “Il padre della sposa”. Dal prossimo giovedì 5 ottobre, nella seconda serata andrà in onda la trasmissione per sei differenti appuntamenti. Quale sarà il tema principale del nuovo format? Spazio per tre padri accompagnati da tre figlie che si stanno avvicendando alle nozze. Genitori e figli avranno modo di presentarsi in una atelier di vestiti da sposa e tramite un concorso, verrà messo in palio proprio un bellissimo abito da sogno, per condurre la figlia all'altare con un occhio di riguardo in più. A chi andrà il vestito più bello di questa prima edizione del programma? Insieme a Melissa Satta, volto di Tiki Taka, troveremo anche la wedding planner Alessandra Grillo e il direttore creativo Raffaella Fusetti. “Il padre della sposa”, seguirà le coppie padri-figlie verso l'atelier e durante questo percorso, ci saranno momenti personali delle loro storie dove si racconteranno anche i desideri delle spose, così come i sogni e le aspettative durante la preparazione del loro matrimonio.

Durante le varie puntate de “Il padre della sposa”, si parlerà anche del rapporto tra i padri e le figlie così come la loro immaginazione nei confronti dell'atteso momento che li condurrà verso l'altare accompagnando le proprie figlie. Come si svolgerà il “gioco”? La direttrice creativa accoglierà la coppie dividendo i padri da una parte e le figlia dall'altra. Entrambi i gruppi, dovranno creare l'abito ideale nella speranza di comprendere i desideri delle figlie e anche le aspirazioni dei loro padri. Melissa Satta intanto, in attesa di debuttare con questo nuovo format, si divide pienamente tra famiglia e lavoro. Dopo un passato da velina e modella, la bella 31enne si è lanciata anche nel mondo della moda con la sua nuova avventura da stilista. La moglie di Kevin Prince Boateng di recente, durante la settimana della Moda ha presentato una bella linea di bikini e costumi interi. Il padre della sposa è un programma ideato e realizzato da Kimera per Atelier Emé, in collaborazione con la Direzione Intrattenimento RTI e Publitalia Branded Entertainment - divisione della Direzione Innovation.

