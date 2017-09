KHLOE KARDASHIAN INCINTA / La sorella di Kim aspetta un figlio dal compagno Tristan Thompson

Khloe Kardashian

Il grande clan Kardashian - Jenner si ingrandisce ancora: secondo quanto riporta il sito web americano esperto in gossip TMZ, la futura mamma sarebbe niente meno che Khloe Kardashian, in attesa di un bambino dal suo compagno Tristan Thompson. Il tempismo di questa gravidanza appare a dir poco sorprendente, se consideriamo che molto presto la cicogna potrebbe arrivare anche per due delle sue sorelle. È noto, infatti, che Kim e il marito Kanye West hanno deciso di rivolgersi ad una madre surrogata per dare una sorellina o un fratellino alla piccola North e al secondogenito Saint West. Ma negli ultimi giorni sono diventate di grande attualità anche altre voci relative alla sorellastra di Kim e Khloe: vari magazine e siti web d'oltreoceano hanno infatti riportato la notizia secondo la quale anche Kylie Jenner, sarebbe in attesa di un bambino dal giovane fidanzato Travis Scott. Tale lieta novità sarebbe stata riportata già alle famiglie di entrambi anche se fino ad oggi non è ancora stata data la conferma ufficiale.

Khloe Kardashian incinta? La sorella di Kim realizza il suo grande sogno

Fin dai tempi in cui in Italia andavano in onda le puntate del reality 'A spasso con i Kardashian', Khloe Kardashian aveva evidenziato il suo grande desiderio di diventare mamma, sognando una famiglia molto numerosa. Allora era sposata con il giocatore di basket Lamar Odom, ma nonostante varie visite da specialisti famosi non era mai riuscita a restare incinta. A distanza di anni, anche per Khloe potrebbe essere arrivato il momento della verità: la news in esclusiva lanciata da TMZ concede anche importanti dettagli sull'imminente lieto evento. La gravidanza sarebbe giunta al terzo mese e sia il padre che la futura mamma sarebbero felicissimi di accogliere il loro primo figlio. Dopo la burrascosa fine del suo matrimonio con Lamar Odom, infatti, la conduttrice televisiva si è legata ad un altro cestista, il canadese Tristan Thompson con il quale fa coppia fissa dal 2016. Come nel caso della sorellina Kylie anche in questo caso manca la conferma ufficiale: nel suo profilo Instagram, molti fan si congratulano con Khloe per il lieto evento, ma lei per ora mantiene l'assoluto riserbo.

