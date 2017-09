Katia Follesa/ Alla conduzione di Junior Bake Off (Big Show)

Katia Follesa, sul palco (Archivio)

Ci sarà Katia Follesa al fianco di Andrea Pucci per Big Show, per quella che si preannuncia come una delle novità più interessanti nei palinsesti autunnali delle reti del Biscione: il primo appuntamento con questo inusuale varietà (mutuato su di un format di successo della BBC, vale a dire il Michael McIntyre’s Big Show) è previsto per mercoledì sera, in prima serata su Italia 1, e per la bionda cabarettista si tratta di una sorta di co-conduzione al fianco del 52enne showman milanese che sarà il perno attorno al quale ruoteranno i “numeri” di questo spettacolo dal vivo. La 41enne originaria di Giussano, in Brianza, diventata celebre grazia al duo comico formato con Valeria Graci all’inizio degli Anni 2000, si troverà ancora una volta “dall’altra parte della barricata”, affiancando nella conduzione l’esperto Andrea Pucci non solo negli sketch, ma anche nei momenti dedicati agli scherzi al VIP di turno e a quelli in cui sarà la musica a farla da padrona.

KATIA FOLLESA ALLA CONDUZIONE DI JUNIOR BAKE OFF

In vista della nuova stagione televisiva, per Katia Follesa non c’è solo l’impegno con Big Show al fianco di Andrea Pucci su Italia 1 dato che sarà protagonista anche su Real Time con un cooking show, dopo l’esperienza del 2013 con Cuochi e fiamme (La7): la cabarettista sarà infatti la conduttrice della terza stagione di Junior Bake Off Italia, il talent show culinario dedicato ai baby aspiranti pasticceri di tutta Italia che, stando alle previsioni, andrà in onda a partire dal prossimo dicembre. In questo spin-off dedicato ai più piccoli del celebre Bake Off Italia, la Follesa prenderà dunque il posto di Benedetta Parodi, raccogliendone il testimone ma non dovrebbe essere l’unica new entry di questa stagione dal momento che ci sarà anche un piccolo cambiamento nel cast di cuochi-giudici del programma: dopo l’addio di Antonio Lamberto Martino, della precedente edizione saranno confermati soli Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, ai quali si aggiungerà invece Damiano Carrara.

"MADRINA" DI UNA CAMPAGNA DI SOLIDARIETÀ

Negli ultimi giorni, proprio Katia Follesa è stata protagonista di una campagna di solidarietà che l’ha vista, assieme a Fiorello, prestare il proprio volto per dare un contributo per la ricerca sulle malattie cardiovascolari: in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, la 41enne brianzola ha aderito all’iniziativa del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation in Lombardia e ha accettato di fare da testimonial VIP dell’iniziativa “Love the beat, il tuo cuore conta!”, attraverso la quale si cerca di prevenire ma anche di sensibilizzare sempre di più sul tema. La campagna, in programma dal 25 al 29 settembre presso diverse strutture ospedaliere del territorio lombardo, si avvale inoltre proprio dei racconti della stessa Follesa che, in qualità di “madrina”, condivide la sua esperienza personale e spiega anche i motivi che l’hanno spinta, al pari di Fiorello (che ha devoluto alla ricerca i proventi di un suo spettacolo), a sostenere la suddetta campagna.

