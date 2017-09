LA TELA DELL'ASSASSINO/ Su Iris il film con Ashley Judd e Samuel L. Jackson (oggi, 27 settembre 2017)

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ASHLEY JUDD E SAMUEL L. JACKSON

La tela dell'assassino, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola poliziesca del 2004 dal titolo originale Twisted che è stata diretta da Philip Kaufman. Il cast è composto da Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia, David Strathairn, Russell Wong e Camryn Manheim. Ashley Judd, che nel film interpreta Jessica Shepard, è una famosa attrice americana nota per ruoli importanti in film come Crossing Over, Frida, Le regola della truffa e Bug-La paranoia è contagiosa. Samuel L. Jackson, che veste i panni di John Mills, è uno dei più noti interpreti americani contemporanei. Tra i suoi film di maggior successo citiamo Django Unchained, Oldboy, Kingsman - The secret service e Incontro con il male. La pellicola uscì nei cinema italiani nel novembre 2004 con diversi mesi di ritardo rispetto alla programmazione degli Stati Uniti. Il film La tela dell'assassino è stato interamente girato a San Francisco, dove è anche ambientato. Negli Stati Uniti uscì nel febbraio del 2004, ben sette mesi prima rispetto alla distribuzione italiana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TELA DELL'ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Jessica Shepard è un'abilissima ispettrice di polizia. Grazie ai suoi successi ottenuti sul campo, ottiene una prestigiosa promozione che le permette di entrare a far parte del team specializzato in omicidi della distretto di San Francisco. Il primo caso che le viene affidato è legato ad un misterioso assassino seriale che uccide uomini a mani nudi, lasciando poi i cadaveri all'interno di corsi d'acqua. Ogni vittima viene marchiata a fuoco con un segno di sigaretta impresso sulla mano. Ma la situazione, per presto, si complica in modo alquanto imprevisto. Jessica, infatti, scopre che ogni singola vittima è strettamente collegata alla sua vita sentimentale. Ogni uomo ucciso ha avuto una relazione con la donna. A tentare di aiutarla a risolvere questi intricati casa sarà il suo collega John Mills. L'uomo è diventare una vera e propria guida per Jessica, dopo la morte dei genitori della ragazza. Ben presto l'agente neo promossa viene incriminata di tutti gli omicidi, ma Mills provvederà a scagionarla fornendo un prova decisiva. Dopo essere stata scagionata, Jessica torna ad indagare sul caso e tutti i sospetti sembrano portare diritti verso Mike Del Marco. Nel finale un vero e proprio colpo a sorpresa capovolgerà la situazione, mettendo la protagonista in grave pericolo.

