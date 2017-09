Lite Antonella Elia vs Achille Lauro / Video, lacrime e tensioni a Pechino Express 2017

Antonella Elia contro Achille Lauro a Pechino Express

La quarta puntata di Pechino Espress 2017 non è stata priva di colpi di scena e soprattutto di tensioni. Protagonisti assoluti sono stati Antonella Elia - che con Jill Cooper va a comporre la squadra delle Caporali - e Achille Lauro, che con Edoardo Manozzi forma la coppia de I Compositori. Tra i due è scoppiata una lite durante la prova vantaggio, che ha visto le prime quattro coppie classificate scontrarsi in un simpatico combattimento. Eliminati gli Amici e le Clubber, sono stati proprio Compositori e Caporali a giocarsi la finalissima, ed è qui che sono state lanciate le prime frecciatine all'indirizzo di Antonella Elia. Lo scontro però è scoppiato dopo il combattimento tra Jill e Achille, che ha scatenato le lamentele della Elia per alcuni colpi scorretti al volo. La discussione sulle irregolarità in gioco si è poi spostata sul personale, quando Lauro ha detto alla Elia: "Senti, non fa televisione giusto così per farti vedere", frase seguita dalla risposta di Antonella "Io faccio televisione da 30 anni e tu sei nato ieri...e forse sparisci domani".

PAROLE AL VELENO A PECHINO EXPRESS 2017

Un botta e risposta al veleno che poi porta la Elia alle lacrime: "Io non sono in tv da 5 anni, ho deciso di fare ospitate, programmi, mi sono dedicata al teatro!" sbotta la showgirl disperata. Ma la lite non si è fermata qui: conquistato il primo posto, i Compositori hanno avuto il privilegio di scegliere la coppia da penalizzare, e quale scelta migliore per loro se non le Caporali? Il tutto seguito "da una decina di motivi" ha allora aggiunto Achille, sottolineando di non aver apprezzato "le lacrime dopo la sconfitta di Antonella che non fanno bene allo spirito di questo gioco". La risposta della Elia? "Non mi minacciare, te le strappo una a una le treccine!"

