MARCELO BURLON E MICHELE LAMANNA/ I Modaioli di Pechino Express 2017 si impegneranno per vincere nuovamente?

Marcelo Burlon e Michele Lamanna, i Modaioli a Pechino Express 2017

I MODAIOLI VINCONO ED ELIMINANO I LAS ESTRELLAS

I #Modaioli sono stati i vincitori dell'ultima tappa di Pechino Express 2017, riuscendo a sconfiggere anche le più temute #Clubber. Marcelo Burlon e Michele Lamanna sembrano aver trovato infatti la ricetta segreta per superare le proprie difficoltà, come dimostrato nell'ultimo appuntamento con il programma. In particolare, Marcelo ha gareggiato in coppia con Rocco Giusti dei #Maschi, mentre Michele si è ritrovato in coppia con Rafael Amargo dei Las #Estrellas. Per il primo le cose sono andate di certo meglio rispetto al compagno di squadra, dato che Marcelo è riuscito a raggiungere il quarto posto durante la prima notte di sosta, mentre Michele si è fermato al penultimo posto, poco prima dei #Compositori. La gara non è di certo proseguita al meglio fino a che i #Modaioli non hanno potuto riunirsi, segnale che insieme Marcelo e Michele riescano ad affrontare meglio i rivali rispetto a quando sono divisi. La loro coppia è infatti riuscita a conquistare il primo posto nella gara del Karaoke del secondo giorno di tappa, riuscendo a mantenere il primato fino al traguardo finale. I #Modaioli hanno inoltre deciso di eliminare i Las #Estrellas, che a quanto pare non hanno gradito le loro motivazioni, non avendo compreso fino in fondo di quale differenza di linguaggio parlasse Marcelo.

PER LA COPPIA DI PECHINO EXPRESS 2017 C'E' UN OSTACOLO DA SUPERARE

I #Modaioli hanno la possibilità di vincere Pechino Express 2017? Alla luce di quanto abbiamo visto nell'ultimo appuntamento sembra proprio di sì. La coppia di Marcelo Burlon e Michele Lamanna sembra aver trovato risorse finora rimaste sopite, soprattutto in virtù della vittoria degli #Amici nella prova vantaggio. E' come se i #Modaioli avessero capito solo in quel momento di poter sconfiggere gli altri Viaggiatori in gara e questo ci fa pensare che la competizione e lo scontro siano uno dei punti di forza di Marcelo e Michele. I due compagni d'avventura dovrebbero tuttavia scendere in campo con maggiore forza rispetto a quanto visto nelle prime tre tappe del programma. Fino ad ora l'ostacolo maggiore sembra essere la ricerca di un posto in cui trascorrere la notte, motivo che li ha portati a perdere tempo anche durante la corsa on the road.

SARA' LA COPPIA DEI MODAIOLI A VINCERE QUESTA SERA?

L'unità interna dei #Modaioli è più che evidente, anche se in passato abbiamo visto come Marcelo Burlon abbia avuto da ridire su una certa bontà d'animo di Michele Lamanna. Un'immagine del promo di Pechino Express 2017 di oggi, ci fa inoltre ipotizzare che Marcelo troverà qualcuno con cui avere uno scontro silenzioso. Un'immagine in particolare lo mostra in un gesto poco carino nei confronti di qualcuno, ma non è chiaro se si tratti del suo stesso compagno di squadra o di qualche altro Viaggiatore. Qualsiasi sia la risposta, è facile credere che questo nuovo ostacolo rappresenterà in realtà per i #Modaioli un carburante in più per poter puntare dritto alla meta finale.

© Riproduzione Riservata.