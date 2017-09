MARCO PREDOLIN vs DANIELE BOSSARI / Dopo gli scontri con la Izzo e Malgioglio un altro con i celiaci

Marco Predolin vs Daniele Bossari

Marco Predolin finisce sempre più nel mirino della critica dopo altre parole pesanti filtrate dai social network all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Il noto conduttore infatti, dopo aver creato malumore per le sue evitabili parole sugli omosessuali, avrebbe anche preso in giro Daniele Bossari per la sua celiachia. Sicuramente sono parole pesanti nei confronti di chi ha questa difficoltà e ci deve convivere per tutta la vita. Su Twitter spuntano dei post dove possiamo leggere come Marco Predolin avrebbe voluto fare uno scherzo a Daniele Bossari, che è appunto celiaco. Voleva inserire all'interno delle polpette della farina, una battuta sicuramente di cattivo gusto. Predolin avrebbe poi chiamato davanti ad altri inquilini della casa ''deficiente'' Bossari ovviamente in sua assenza. Parole che lo rendono sempre più un personaggio poco tollerato dal pubblico. Se dovesse finire al televoto rischierà davvero molto di terminare la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

SCONTRI ANCHE CON SIMONA IZZO E CRISTIANO MALGIOGLIO

Marco Predolin di certo non si è tenuto niente dentro durante queste prime settimane del Grande Fratello Vip 2017. Il primo scontro è arrivato con Simona Izzo che è andata su tutte le furie quando questi la interrompeva prendendola in giro durante un discorso per l'attrice molto serio. Successivamente hanno fatto sicuramente molto scalpore le parole di Marco Predolin nei confronti di Cristiano Malgioglio che ha mandato su tutte le furie il pubblico. Un personaggio che nonostante tutto quello dell'ex conduttore de Il Gioco delle Coppie che nutre della stima di molti all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 anche perché dette alle spalle di questi protagonisti, se si esclude la discussione con Simona Izzo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore con il web che chiede la sua espulsione immediata dal programma.

