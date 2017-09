Mai dire Grande Fratello Vip 2017/ La Gialappa's Band torna su Italia Uno con il noto show (oggi 27 settembre)

Mai dire Grande Fratello Vip, logo

Per la felicità del pubblico del Grande Fratello e dei fan della Gialappa's Band, a partire da questa sera 27 settembre, in seconda serata su Italia Uno, riparte l'appuntamento con "Mai dire Grande Fratello". L'annuncio è arrivato in diretta nel corso della seconda puntata, quando i "Gialappi" - come ama chiamarli Ilary Blasi - hanno svelato il ritorno dell'amatissimo appuntamento. Tornata a Mediaset dopo l'esperienza Rai durante la quale ha preso parte a programmi come Quelli che il calcio, la nuova edizione di Milano - Roma e Rai dire Niùs, la Gialappa's Band si riappropria quindi del programma che vedrà in onda video e siparietti divertenti dedicati proprio ai protagonisti del Grande Fratello Vip e non solo, mettendone in luce gli aspetti più particolari e buffi.

INFO E ANTICIPAZIONI

Dal 2000 in poi, la carriera televisiva della Gialappa's Band è stata a una serie di programmi proprio legati al Grande Fratello e ad altri show generalmente di genere reality show e talent show, come: Mai dire Grande Fratello, Mai dire Grande Fratello & Figli, Mai dire G, Mai dire Reality, Mai dire Grande Fratello Show, Mai Dire Pupa, Mai dire Grande Fratello Premium, Mai dire Amici. Si tratta di un ritorno che renderà contenti anche coloro che hanno sollevato non piche critiche nel corso di queste prime dirette del Grande Fratello Vip, che hanno visto brevi e fugaci interventi del divertente trio. C'è chi infatti si aspettava una maggiore interazione tra Ilary Blasi e la Gialappa's Band e una maggiore libertà d'azione da parte del trio di commentatori televisivi e radiofonici.

