Mikaela Neaze Silva / Ecco chi è la velina di Striscia la Notizia

Mikaela Neaze Silva, nuova velina

Dopo un paio di giorni dal suo debutto, c'è grandissima curiosità dietro i nomi delle nuove veline di Striscia la Notizia. Da un lato abbiamo trovato Shaila Gatta e dall'altra il fresco volto di Mikaela Neaze Silva. 23 anni, alta 1,72 cm per 52 chilogrammi, la "bionda" riccioluta è nata a Mosca. Racconta di avere una sorella e di essere grande appassionata di pallavolo e basket. Tifa il Real Madrid e oltre alla danza ama molto cucinare e ascoltare bella musica. Jurassic Park è il suo film preferito mentre il piatto che ama più mangiare è la pasta con il pesto. Felicemente fidanzata, attualmente data anche la giovane età, opterebbe più per la convivenza che il matrimonio. Si considera molto romantica, gelosa ed eclettica. Tra le veline del passato, la sua preferita è Alessia Mancini. Come vivrà la sua nuova esperienza con Striscia la Notizia? Con "autoironia e divertimento", confida. Ed intanto, tra i suoi sogni nel cassetto c'è anche quello di diventare un esempio per le persone e potere fare sempre del bene.

Mikaela Neaze Silva: ecco chi è la nuova velina

Selezionate dopo un'attenta analisi di oltre 300 ballerine professioniste, Shaila e Mikela durante il debutto dello scorso lunedì sera, sembrano essersela cavata in maniera egregia. Ecco alcuni commenti per popolo di internet: “Per la prima volta vedo veline ballerine, non paperine. Bellissime e bravissime!”, “Due veline che ballano, anziché sculet…!”. “Finalmente due Veline degne di questo nome: belle e brave”. “Abbiamo dovuto aspettare 30 anni per vedere due veline ballerine!”. Nel frattempo, prima del debutto, proprio Mikaela è stata vittima di commenti razzisti su Facebook. C'è chi ha fatto semplicemente una becera questione lavorativa: "toglie il posto a una delle nostre ragazze, ne abbiamo di bellissime". Qualcuno invece, l'ha buttata sull'orgoglio nazionale: "Si è persa l'identità nazionale per il politicamente corretto". Se gli stacchetti delle nuove veline sono diventati già il vostro cavallo di battaglia, vi consigliamo di sintonizzarvi anche stasera, su Canale 5 dopo il TG dell'ora di cena.

