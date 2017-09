Munoz, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: si chiude nella città della scienza (Quarta puntata)

Pechino Express 2017

LA CITTÀ DELLA SCIENZA

Questa sera va in onda la quarta puntata dell’adventure-game di Rai 2, Pechino Express – Verso il Sol Levante. Le sette coppie ancora rimaste in gara sono chiamate in questo ultimo appuntamento nelle Filippine, a coprire un percorso di ben 404 km con arrivo posto nella città di Munoz conosciuta anche come la città della scienza, in virtù della presenza sul territorio di molteplici e rinomati istituti scientifici come la Central Luzon State University, il Philippine Rice Researche Institute, il Bureau of Postharvest Research and Extension e la Philippine Carabeo Center. Munoz è una città che conta circa 72 mila abitanti dislocati su una superficie di 163 chilometri quadrati. Si trova nella parte a Nord delle Filippine e per la precisione nella provincia di Nueva Ecija nella regione di Luzon Centrale.

MUNOZ, CENTRO MODERNO E DINAMICO

Munoz ha ottenuto lo status di città dall’anno 2000 per effetto del fenomeno di popolamento dovuto alla presenza degli istituti scientifici che hanno attratto visitatori da tutto il Paese ed è attualmente divisa in 37 baranggay che corrispondono un po’ alle nostre circoscrizioni. Tuttavia non è conosciuta ed apprezzata soltanto per la presenza di istituti scientifici ma anche per essere un centro piuttosto moderno che si avvicina maggiormente a quelle che sono le città occidentali. Inoltre, propone nelle proprie vicinanze numerose attrazioni da un punto di vista paesaggistico e naturalistico che la rendono appetibile per quanti hanno intenzioni di regalarsi un viaggio nelle Filippine esulando dal classico binomio mare –sole. Insomma, un motivo in più per seguire questa avvincente quarta tappa di Pechino Express presentata come di consueto da Costantino della Gherardesca.

