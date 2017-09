NOEMI LETIZIA E VITTORIO ROMANO/ Matrimonio-lampo al capolinea: lui distrutto. Lei, "il giocattolo si è rotto"

Noemi Letizia e Vittorio Romano (Facebook)

Un amore giunto al capolinea, quello tra Noemi Letizia, l'ex Papi girl e Vittorio Romano, dopo appena tre mesi dalle nozze. Una fine drammatica, se così possiamo definirla, culminata dopo una burrascosa lite di fronte alla quale a nulla sarebbe servito l'intervento dei familiari e che avrebbe addirittura richiesto l’arrivo di una volante della polizia presso la loro casa di Mergellina. Una relazione terminata nel peggiore dei modi dopo un matrimonio lampo preceduto da una lunga convivenza di ben sette anni. Oggi, i due raccontano in lacrime quanto avvenuto lo scorso sabato e lo fanno in una intervista doppia rilasciata a Il Mattino e dalla quale emerge come entrambi avrebbero ormai intrapreso strade diverse, forse proprio per volere di lei. Le prime avvisaglie di una crisi, questa volta tutt'altro che passeggera, erano giunte già lo scorso agosto: in quell'occasione Noemi aveva deciso di interrompere bruscamente le vacanze in famiglia a Cortina d'Ampezzo per fare ritorno a Napoli. Ma cosa avrebbe provocato la violenta lite dello scorso sabato e che ha rappresentato solo un anticipo di ciò che sarebbe accaduto in seguito? A raccontarlo sono stati i diretti interessati.

LA VERSIONE DI LUI, “PARTY INOPPORTUNO”

Vittorio Romano, 36enne di ottima borghesia e vicino a Forza Italia, lo scorso 18 agosto è stato mollato da Noemi Letizia, un mese e mezzo dopo il loro matrimonio. Erano in vacanza a Cortina, quando l'ex Papi girl rivelò l'intenzione di lasciarlo. "Noemi mi ha comunicato che non mi amava più e che al ritorno dalle vacanze sarei dovuto andar via perché niente sarebbe stato come prima". Una volontà che per l'uomo ha rappresentato un enorme dolore. "Ho perso tredici chili, non riesco a credere che la mia famiglia possa sgretolarsi in questo modo", ha rivelato. A rattristarlo profondamente è soprattutto l'idea di far vivere i suoi figli con genitori separati. Da allora lui è tornato a vivere dalla sua famiglia con i suoi bambini, ma lo scorso sabato è accaduto qualcosa che lo ha mandato su tutte le furie. "Ero con mia madre e mio padre quando ho visto su Instagram un video in diretta girato a casa mia con Noemi e i suoi amici che facevano festa". Un party trasmesso via social, che Romano ha definito "inopportuno e sconveniente". A pensarla nel medesimo modo sarebbero stati anche coloro che hanno allertato la polizia, forse i vicini o gli stessi ospiti. "È vero che stiamo vivendo una condizione di separati, ma se io sono a casa con i bambini speravo che lei avesse almeno un po' di riguardo e evitasse di far festa", ha commentato Vittorio, che ha quindi rivelato quanto accaduto in seguito. L'uomo avrebbe perso le staffe e giunto in casa dell'ex (dalla quale non è separato ufficialmente), avrebbe mandato via i suoi ospiti ed alzato un po' la voce. "Ho agito di pancia e di cuore", dice oggi, ancora incredulo rispetto alla fine del loro matrimonio. Vittorio non riesce a spiegarsi cosa sia potuto accadere ma esclude la presenza di un altro uomo nella vita di Noemi.

L’EX PAPI GIRL IRREMOVIBILE

A prendere la parola è stata anche Noemi Letizia, che al medesimo quotidiano ha dato la sua versione dei fatti: "Il giocattolo si è rotto e non si può più aggiustare", ha commentato, spiegando che le cose con Romano non andavano più da tempo. Le incomprensioni, alla fine, hanno avuto la meglio sul loro matrimonio. "Ho provato tante volte a spiegare a Vittorio che stavamo prendendo una brutta china, ma evidentemente non sono riuscita a farmi capire", ha spiegato. A farne maggiormente le spese però, sono stati proprio i loro bambini, ai quali sono rivolti i pensieri di dolore della donna. Ma cosa non sarebbe andato nel loro rapporto? A quanto pare proprio l'eccessivo clamore e la mancanza di privacy avrebbe giocato un ruolo determinante. Il riferimento neppure tanto velato è anche al fatto che la loro lite definitiva sia finita su tutti i giornali. "È arrivato come una furia, le urla le hanno sentite in tutto il palazzo. Anche quelli che mangiavano in pizzeria sotto casa hanno capito che stava succedendo qualcosa. Se fosse stato un po' più discreto magari la volante non sarebbe arrivata", protesta oggi l'ex Papi girl. Poi, tornando alla fatidica sera del party, Noemi ha smentito di essere stata lei a postare sui social il video in diretta e si è giustificata asserendo: "Non stavamo facendo niente di male". Nonostante i buoni propositi, oggi Noemi non crede più che la loro relazione possa considerarsi recuperabile. "È stata una bellissima storia, la nostra, Vittorio l'ho amato più di ogni altra cosa, ma siamo arrivati al capolinea", ha chiosato.

