NOTTE ROMANE/ Su Rai Uno il film con Ricky Tognazzi (oggi, 27 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rai 1

NEL CAST RICKY TOGNAZZI

Nozze romane, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola comica e romantica che è stata prodotta grazie alla collaborazione tra Germania e Italia. Proprio per questo motivo il cast è composto da artisti italiani e tedeschi. Tra gli attori protagonisti troviamo infatti Ricky Tognazzi, Federica Sabatini, Stefania Rocca, Matthias Zera e Ann-Kathrin Kramer. Ricky Tognazzi è un famoso attore di cinema e teatro, nonché produttore e regista. Tra i film interpretati nel corso della sua carriera citiamo Parole e baci, Little Roma, Secondo Ponzio Pilato, In questo mondo di ladri, Tutta colpa della musica e On Air-Storia di un successo. Il film Nozze Romane, è una pellicola televisiva che non verrà mai proiettata al cinema, sarà trasmessa da Rai Uno in prima visione assoluta per l'Italia. Il cast d'eccezione, oltre a Tognazzi, vede tra gli interpreti italiani anche Stefania Rocca e Federica Sabatini. Stefania Rocca è un'interprete italiana che ha preso parte anche a diverse pellicole statunitensi come Heaven, Hotel, L'amico di Wang. Nel 2017 è entrata a far parte del cast della serie tv Di padre in figlia. Federica Sabatini è una giovanissima attrice italiana nota al pubblico televisivo come interprete di fiction del calibro di Un passo dal cielo, Provaci ancora prof 7 e Tutti insieme all'improvviso. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

NOZZE ROMANE, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta la storia di Bianca e Max, due promessi sposi che sono follemente innamorati l'uno dell'altra. Bianca è di Roma è proviene da una famiglia nobile e ricca della città. Max è un architetto che, a causa del suo lavoro, si è trasferito in Italia dalla Germania. Prima che i due possano portare a compimento il loro sogno d'amore, dovranno superare un ostacolo insormontabile, ovvero far accettare ai genitori di Bianca, l'idea che la loro figlia sposi un uomo non nobile. La differenza tra le due famiglie è abissale. Il conte e la contessa Vibaldo mal sopportano Eva e Walter, i genitori di Max appena arrivati dalla Germania. Ad aggravare la situazione vi è poi l'imminente separazione di Eva e Walter. Quest'ultimo ha infatti una relazione con una giovane hostess di nome Xenia. Max non ha rivelato questa storia ai suoi futuri suoceri, alquanto tradizionalisti e legati ai valori familiari. Tuttavia, nel corso della storia, si scoprirà che anche in genitori di Bianca nascondono i loro scheletri nell'armadio.

