Nino D'Angelo / Il cantante a La Vita in Diretta: "Ringrazio Dio per avermi portato fin qui"

Nino D'Angelo

Nino D'Angelo, intervistato da Marco Liorni a La Vita In Diretta in diretta su Rai Uno, ha parlato della carriera, di alcuni momenti importanti della sua vita e soprattutto ha ringraziato Dio per averlo portato in buona salute fino ad oggi. Ricordiamo che il cantante neomelodico napoletano ha festeggiato a giugno l'importante traguardo al San Paolo con il Concerto 6.0. Il cantante spiegò anche la scelta dello Stadio San Paolo in un'intervista a Repubblica: "Ho scelto lo stadio San Paolo perché per questo compleanno ho sentito l'esigenza di avere uno spazio grande, comunque un simbolo della città. Avrei dovuto fare un live in ogni vicolo di Napoli, o nel quartiere dove sono nato e cresciuto, per ringraziare il pubblico che mi segue da tanti anni ormai. Da qui la scelta dello stadio, senza dimenticare che io sono sempre quel ragazzo della Curva B".

NINO D'ANGELO SI RACCONTA SU RAIUNO

Durante il concerto, furono trasmessi tanti videomessaggi di auguri realizzati da alcuni amici di Nino D'Angelo: Peppino Di Capri, Peppe Iodice, Lino Banfi, Massimo Ranieri, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Valeria Parrella e Cristina Donadio, attrice nota per il serial Gomorra. Mentre sul palco, si sono alternati tantissimi artisti: Sal Da Vinci, Serena Autieri, Monica Sarnelli, Stefania Lai, Ida Rendano, Maria Nazionale, Brunella Selo, i rapper Clementino, Rocco Hunt e Luchè, Franco Ricciardi, Enzo Gragnaniello, James Senese, Daniele Salzone, Giovanni Imparato e Gigi Finizio. Durante l'evento, Nino D'Angelo ha reso omaggio a Pino Daniele con un'esibizione di Napul'è. Intanto ieri, attraverso il suo profilo Facebook, Nino D'Angelo ha presentato la nuova stagione del Teatro Trianon di cui è direttore artistico.

