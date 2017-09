Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 27 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 27 SETTEMBRE 2017

Passiamo ora ad analizzare da vicino i segni zodiacali di Ariete e Toro. Lo faremo tramite le parole del noto astrologo Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele dove ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Tra mercoledì e venerdì molti Ariete potranno sentirsi agitati o magari semplicemente sentire parecchia tensione attorno. Questo è un periodo in cui bisogna evitare scontri e indecisione. Qualcuno alzerà la voce e crea problemi dicendo tutto quello che pensa quindi attenzione alle parole. Attenzione tra i nati sotto il segno del Toro a tutti quelli che hanno un problema economico o che comunque devono risolvere un problema di lavoro perché queste sono giornate in cui bisognerebbe agire entro il 10 ottobre. Quando si hanno delle buone stelle e si sa cosa chiedere bisogna darsi da fare. L'amore premia i più coraggiosi, ma c'è bisogno anche di pazienza e di perseveranza in qualcosa in cui si crede.

OROSCOPO IN PILLOLE

Il Toro deve fare molta attenzione ai soldi, dal punto di vista economico potrebbero arrivare dei grattacapi e qualcuno si potrebbe trovare costretto a risolvere dei problemi più grandi di quanto pensa. E' un momento in cui l'amore premia solo i coraggiosi. Giove porta delle grandi novità per i nati sotto il segno del Cancro, serve però essere pronti a trovare forza e determinazione in diversi settori. Attenzione ad affrettare le scelte che a volte si compie il passo più lungo della gamba.La Vergine deve guardare avanti e provare a mettersi in gioco senza farsi frenare dai timori che sono abbastanza tipici per questo segno. La Bilancia invece potrebbe veder nascere qualche complicazione tra oggi e venerdì per questo scarica tensione sul partner e rischia di vivere un pesante conflitto con questo. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Per i Pesci l'inizio settimana può essere molto pesante, c'è bisogno di recuperare e lo si deve fare sicuramente al più presto.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Partiamo dal solito parallelo sull'oroscopo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi mercoledì 27 settembre 2017. E' necessario fare il punto della situazione seguendo le indicazioni del noto astrologo Paolo Fox che ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Gemelli hanno superato i disagi vissuti appena ventiquattro ore fa. E' un momento in cui ci si sente attivi e pronti per una consacrazione nonostante Saturno continui a mettere i bastoni tra le ruote. Il Sagittario anche può respirare dopo diversi giorni di apnea, oggi tirerà la testa finalmente fuori dall'acqua per provare a rimettere le cose al loro posto dopo un settembre che ha fatto di tutto per complicare la vita. E' il momento di reagire, cercando di essere positivi e orgogliosi anche di quello che si conquista giorno dopo giorno sul campo. E' il momento di essere positivi, ma lo si deve fare solo se ci sono le circostanze che possano garantirlo.

