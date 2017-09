Pechino Express 2017 / Quarta puntata, anticipazioni e diretta: quale sarà la nuova coppia eliminata?

Pechino Express 2017

Stasera, mercoledì 27 settembre, si riapriranno i battenti della quarta puntata di Pechino Express 2017, l'adventure game della seconda rete di Casa Rai tanto amato dal pubblico. Una sesta stagione che, fin dalle prime battute ha regalato al gioco un cast molto forte ed interessante ma anche poco conosciuto. Sarà per questo che il debutto non ha convinto al 100%? Il format avventuroso condotto da Costantino Della Gherardesca, sta perdendo smalto. Durante l'esordio della prima puntata del 2016, furono 2.8 milioni i spettatori davanti alla TV mentre questo anno, solo 1.8 milioni. Sarà solo “colpa” del cast poco conosciuto? Pechino però, rappresenta di fatto la più grande avventura di viaggio che la televisione italiana ci ha proposto nel corso di questi ultimi anni. I concorrenti in gioco, pur provenendo da molti ambiti diversi rispetto alla televisione, stanno già creando dinamiche interessanti così come scontri tra di loro e quindi, le cose dovrebbero migliorare entro breve. Cosa succederà stasera? Tappa eliminatoria oppure no?

Pechino Express 2017, Verso il Sol Levante

La sesta stagione di Pechino Express 2017, torna in Oriente con una rotta mozzafiato senza confini. Una corsa all'ultimo respiro partendo dalle Filippine, Taiwan e Giappone. Un viaggio indimenticabile per le otto coppie in gara che sfidandosi, saranno sempre alla prese con popoli e culture diversi tra loro così come immensi e magnifici scenari naturalistici che lasceranno a bocca aperta. La scorsa settimana, i concorrenti si trovavano ancora nelle Filippine, per un viaggio che forse li ha commossi ancora più del previsto. Questa nuova tappa, metterà a dura prova l'animo dei concorrenti in gara, creando fortissime emozioni dentro loro, talvolta anche molto contrastanti. Antonella Elia per esempio, avrà un forte crollo emotivo e cercherà consolazione nell'amica di avventura, Jill Cooper. Nel frattempo, proprio la Elia avrà anche un duro scontro con Edoardo Manotti, in squadra con Achille Lauro, con il quale forma la coppia dei Compositori entrati in gioco proprio la scorsa settimana. Durante le battute finali, i Las Estrellas sono stati i secondi eliminati di questa sesta edizione.

Puntata eliminatoria? Le anticipazioni di Pechino Express

La puntata di questa sera sarà eliminatoria? Lo scopriremo solo alla fine. Eccovi nel frattempo, tutte le coppie ancora in gara. Stasera, mercoledì 27 settembre, ritroveremo su Rai2 con Costantino Della Gherardesca anche gli #Amici, composti da Alice Guglielmo Scilla aka Willwosh, fresco di coming out sul suo canale ufficiale di YoTube. Poi ci sono le #Caporali, Antonella Elia e Jill Cooper. Le #Clubber composte dalle deejay Ema Stokholma e Valentina Pegorer; i #Maschi sono Francesco Arca e Rocco Giusti (attori bellissimi e acclamati). #FigliaeMatrigna sono invece Eugenia Costantini e Agata Cannizzaro mentre i #Modaioli sono lo stilista Marcelo Burlon e il suo affascinante consulente Michele Lamanna; in ultimo ci sono i #Compositori, Achille Lauro ed Edoardo Manotti. Eliminati nel corso delle precedenti puntate invece, gli #Egger" (Alessandro e Cristina, madre e figlio) e i "Las Estrellas", gli spagnoli Rafael Amargo e Olfo Bosé (nipote di Miguel). Per commentare la nuova puntata, potete accompagnare i vostri pensieri dal seguente hashtag ufficiale: #PechinoExpress.

