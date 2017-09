Pide, Filippine / Le tappe di Pechino Express 2017: oggi si transita per il piccolo villaggio filippino

Pechino Express 2017

ALLA SCOPERTA DI PIDE

Tra poche ore va in onda la quarta ed avvincente tappa del reality Pechino Express – Verso il Sol Levante, condotto da Costantino della Gherardesca nella prima serata di Rai 2. Un appuntamento che vede ancora in lizza ben sette coppie ed in particolare i Compositori, i Maschi, le Caporali, gli Amici, le Clubber, i Modaioli e Figlia e Matrigna. Sette coppie che saranno chiamate ad una ultima entusiasmante fatica nelle Filippine andando a coprire un percorso di poco superiore ai 400 Km attraversando il piccolo villaggio di Pide nella provincia della Mountain Province nella regione amministrativa Cordillera e quindi giungere alla cosiddetta città della scienza di Munoz nella regione di Luzon Centrale.

Sarà molto interessante ammirare le bellezze di questa parte delle Filippine ed in particolar modo del piccolo villaggio di Pide sul conto del quale non si sa praticamente nulla se non che sia una sorta di paradiso terrestre in cui la civilizzazione dell’uomo ha un ritardato praticamente di un secolo. Pide è in pratica uno dei 19 baranggay che formano la municipalità di Sagada. Si tratta di una municipalità di quinta classe che complessivamente conta circa 11 mila abitanti dislocati su un territorio di quasi 83 chilometri quadrati con una densità di circa 131 abitanti ogni chilometro quadrato. Non resta che attendere questa sera per scoprire qualcosa di più su questo angolo abbastanza sconosciuto delle Filippine.

