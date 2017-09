RIZZOLI & ISLES 7/ Anticipazioni puntate 27 settembre: una morte misteriosa in ospedale

Rizzoli & Isles

Questa sera, a partire dalle 21.10 su Top Crime, torna l’appuntamento con la settima ed ultima stagione di Rizzoli & Isles, la serie tv interpretata da Angie Harmon e Sasha Alexander e basata sull'omonima serie di romanzi di Tess Gerritsen che racconta le avventure di Jane Clementine Rizzoli, una detective della polizia di Boston che si divide tra indagini pericolose e le vicende della sua vita privata. Nel corso delle precedenti stagioni, la serie tv è riuscita a convincere fans e addetti ai lavori. Nonostante il successo ottenuto negli Stati Uniti, la stagione che sta andando in onda in questo periodo su Top Crime è quella conclusiva. La produzione, infatti, ha deciso di non realizzare l’ottava stagione. Gli episodi di Rizzoli & Isles sono visibili sia su Top Crime che in streaming sulla piattaforma di Mediaset. Cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi della serie crime? Ecco tutte le anticipazioni.

RIZZOLI & ISLES 7, ATICIPAZIONI OGGI: LE TRAME DEGLI EPISODI

Nel primo episodio della serata, la polizia ritrova Michelle Stevens senza vita in fondo alla scala della sua lussuosa abitazione, con il capo completamente fracassato. Le indagini si concentrano immediatamente sul marito Robert, e sulla figlia adolescente, Clair, gli unici in casa con lei nelle ore precedenti alla morte. Inizialmente, però, si pensa ad un incidente domestico ma, nel corso delle indagini emergono particolari che fanno pensare ad un omicidio: l’esame autoptico, infatti, svela che la testa della vittima è stata spaccata da un urto assai più violento di quello che si sarebbe verificato con una semplice caduta; la casa, inoltre, non presenta alcun segno di infrazione.

Nel secondo episodio della serata, Jennie Tate, una paziente del Mallon Hospital malata di cancro, viene trovata morta in ospedale. La donna è stata uccisa con una sbarra di acciaio che ha trafitto il suo corpo sul quale è stata lasciata una rosa. La polizia comincia subito ad indagare su un caso che appare subito molto difficile da risolvere. Samantha Caspary, una scrittrice presente in città per partecipare a un convegno, dopo aver saputo dell’omicidio, si presenta al dipartimento, e racconta a Jane e Korsak una leggenda a cui sarebbe legato l’omicidio della donna. Jane e Korsak sono, tuttavia, molto scettici.

