Riccardo Marcuzzo / Il fenomeno di Amici 16 sorprende: pronto il nuovo album, no a Sanremo 2018

Riccardo Marcuzzo è il vero fenomeno musicale creato dalla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore milanese, dopo aver vinto la categoria canto lasciando, però, la vittoria finale ad Andreas Muller, ha portato a casa un successo dopo l’altro con il suo primo album “Perdo le parole”, al vertice delle classifiche per settimane. Amatissimo dai fans che lo seguono ovunque, Riccardo Marcuzzo che è seguito da Francesco Facchinetti, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato un’importante novità ovvero la pubblicazione di un nuovo album. La nuova raccolta di inediti uscirà a fine ottobre e si chiamerà Mania. La pubblicazione del secondo album di Riki sarà anticipata dall’uscita del primo singolo estratto dal nuovo lavoro. “Se parlassero di noi”, questo il titolo del nuovo singolo, uscirà venerdì 29 settembre. L’annuncio di Riccardo Marcuzzo ha sorpreso i fans che non si aspettavano, dopo appena cinque mesi dalla pubblicazione del primo album, l’uscita di un nuovo lavoro. Riki, però, non ha alcuna intenzione di perdere tempo ed è pronto a sbaragliare la concorrenza sorprendendo gli addetti ai lavori con il nuovo album.

IL NUOVO ALBUM IN USCITA A FINE OTTOBRE E IL TOUR

Un grande regalo per i fans di Riki che potranno ascoltare il nuovo lavoro del loro beniamino nel primo tour del cantante. Dopo le date di Roma e Milano del prossimo novembre, sono state aggiunte altre nove date che porteranno Marcuzzo in giro per l’Italia, cancellando così il sogno dei fans di vederlo sul palco del Teatro Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2018. “È un disco invernale, riflessivo, dove prevalgono le canzoni nate da momenti di profonda tristezza rispetto a quelle nate dalla felicità” – ha dichiarato Marcuzzo a Tv Sorrisi e Canzoni che, grazie al suo successo, ha convinto anche sua madre, da sempre molto scettica sulla sua carriera – “Si è convinta, per forza, ma non lo ammette così esplicitamente. Avverto in lei un conflitto interiore tra il dover ammettere di essersi sbagliata e l’essere contenta di come vanno le cose. Ogni tanto le ricordo quando diceva che con le mie canzoni non sarei andato da nessuna parte”.

