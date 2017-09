Ricky Martin / Video, appello disperato sui social per trovare il fratello disperso a Porto Rico

Ricky Martin

Ricky Martin è disperato. Il cantante ha pubblicato un video su Instagram con cui ha rivolto un appello disperato ai suoi 8,9 milioni di follower. Ricky Martin è alla ricerca disperata di uno dei fratelli, disperso dopo il passaggio dell’uragano Maria che ha messo in ginocchio gli Stati Uniti negli scorsi giorni. "Sono molto preoccupato perché non riesco a mettermi in contatto con uno dei miei fratelli - ha detto - Non sappiamo dove sia". Ricky Martin è consapevole di non essere l’unico a vivere tale situazione. L’uragano Maria, infatti, ha provocato numerosi danni e causato la morte di tantissime persone. "Sono sicuro di non essere l'unico, ci sono molte persone che vivono fuori o sull'isola che non riescono a parlare con le loro famiglie per problemi di comunicazione", ha aggiunto ancora Ricky Martin che sta ricevendo la solidarietà dei suoi milioni di fans che gli hanno promesso di prendere informazioni su cosa possa essere successo a suo fratello. Cliccate qui per vedere il video.

LA RACCOLTA FONDI PER LE VITTIME DELL’URAGANO

Ricky Martin sta vivendo da vicino il dolore provocato dall’uragano Maria. Da giorni, il cantante non ha più notizie del fratello Eric, ma l’artista non pensa solo a se stesso. Ricky Martin, infatti, ha organizzato una raccolta fondi sul suo sito internet per aiutare tutte le persone che colpite dall’uragano Maria. “Un fondo che abbiamo creato per raccogliere denaro e aiutare le persone che sono in difficoltà. Un dollaro donato è un dollaro che va alle vittime”, è il messaggio diffuso da Ricky Martin che, nonostante il successo ottenuto, non ha mai voltato le spalle alla sua terra e alle persone bisognose. Deciso a ritrovare il fratello Eric e ad aiutare tutti quelli che hanno bisogno, Ricky Martin fa affidamento anche sulla generosità dei suoi milioni di fans che, da anni, lo seguono nel mondo e lo amano sia come artista che come persona.

