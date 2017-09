Ricky Tognazzi / Carriera e vita privata dell'attore, marito di Simona Izzo

Ricky Tognazzi

Riccardo Tognazzi è nato a Milano il 1º maggio del 1955, è un attore, regista e produttore cinematografico italiano. Il noto marito di Simona Izzo - oggi concorrente del Grande Fratello Vip 2 - è figlio d'arte, nato dai due attori Ugo Tognazzi e Pat O'Hara. Ricky ha tre fratelli, nati dai due successivi matrimoni del padre: Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Dopo essere stato sposato con Flavia Toso, da cui ha avuto la figlia Sarah, nel 1995 si è sposato con l'attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista Simona Izzo. Fin da piccolo ha frequentato molti set cinematografici grazie al padre ,studia in Inghilterra e poi al DAMS di Bologna, per poi lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avati e Maurizio Ponzi.

UN FIGLIO D'ARTE RICCO DI TALENTO

Nel 1987 debutta come regista con Fernanda, episodio della serie televisiva Piazza Navona progettata da Ettore Scola, per poi affermarsi tra gli autori cinematografici italiani della sua generazione con Piccoli equivoci (1989), Ultrà (1990), La scorta (1993), Vite strozzate (1996), Canone inverso (2000), Il padre e lo straniero (2010), Tutta colpa della musica (2011) e, assieme a Simona Izzo, Io no (2003). Dopo torna a girare per il piccolo schermo le fiction I giudici - Excellent Cadavers (1998), Il papa buono (2003), L'isola dei segreti - Korè (2009), Mia madre (2010), Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti? (2012), Pietro Mennea - La freccia del Sud (2015) e Boris Giuliano - Un poliziotto a Palermo (2016). Le sue interpretazioni più celebri sono: La famiglia (1986) dello stesso Scola; Una storia semplice (1991) di Emidio Greco; Maniaci sentimentali (1994) e Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona Izzo; Il cielo in una stanza (1999) e In questo mondo di ladri (2004) di Carlo Vanzina.

