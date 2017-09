SIMONA VENTURA/ Super Simo smentisce la crisi sentimentale (Big Show)

Simona Ventura a Big Show

PER SIMONA VENTURA NESSUN PROBLEMA DI CUORE

Big Show prevede questa sera la presenza di illustri ospiti a partire dalla conduttrice televisiva Simona Ventura. In attesa di vederla all’opera in quello che si preannuncia come un format molto divertente e brioso, vi segnaliamo come la Ventura nel corso della Milano Fashion Week, appuntamento di grande prestigio nel mondo della moda, abbia rilasciato un’intervista in cui ha smentito categoricamente la presunta crisi sentimentale con il compagno Gero Carraro. Queste le parole di Super Simo: “La crisi? È solo potenziale, non c'è nulla di assolutamente vero. Perché la gente inventa? Non è che inventa, siamo dello spettacolo. Finché si dicono queste cose, va bene così, insomma”.

L’ELOGIO A BEPPE FIORELLO E FAVINO

Nella giornata di domani è in uscita nelle sale cinematografiche italiane il film commedia Chi m’ha visto? diretto da Alessandro Pondi e con grandi protagonisti Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Una pellicola che si preannuncia molto interessante e che sembra essere piaciuta proprio a Simona Ventura che in un post pubblicato sul proprio account Instagram, ha elogiato i due principali attori. Nello specifico la conduttrice ha sottolineato: “Sono ammirata dall' enorme talento della Fiorello's family, ognuno nel suo ambito! Bravo @giuseppefiorello! @pierfrancescofavino Italians do it better... orgoglio italiano #CMHV #chimhavisto@iblafilm #aboutlastnight #milan #italy #movie#photooftheday”. Un post nel quale si vede una fotografia doppia nella quale Simona Ventura appare in compagnia proprio di Beppe Fiorello e di Pierfrancesco Favino. Clicca qui per vedere il post.

