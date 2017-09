SQUADRA MOBILE 2 / Anticipazioni del 27 settembre: Vanessa sta tradendo Sabatini?

Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI, OGGI IN ONDA IL TERZO EPISODIO

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, mercoledì 27 settembre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Squadra Mobile 2 - Operazione Mafia Capitale, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo episodio, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: continua la ricerca di Ardenzi nel cercare di arrestare Sabatini, facendo leva sul furto di diamanti avvenuto di recente. Secondo il capo della Mobile è necessario individuare il secondo compratore disposto ad acquistare i diamanti, unica pista che potrebbe portarlo fino a Sabatini. Quest'ultimo sta seguendo le stesse tracce e sembra aver già capito a chi chiedere le informazioni che gli occorrono. Nel frattempo, Isa ed il resto della squadra sono impegnati anche su un altro fronte, alla ricerca di informazioni e prove contro un funzionario importante, indagato per corruzione e tangenti. Riccardo invece deve fare i conti con i propri sentimenti nel momento stesso in cui vede Cecilia baciare un ragazzo, ma poco dopo viene informato dell'omicidio di una donna. Sembra che qualcuno abbia fatto irruzione nel suo appartamento e l'abbia strangolata, forse il marito. Quest'ultimo infatti è stato ritrovato dai soccorsi mentre era ancora abbracciato al corpo della moglie. Visto che non ha chiamato aiuto, secondo la squadra potrebbe essere in realtà l'assassino. Più tardi, Isabella e Riccardo si trovano sotto casa di De Marco per controllarlo e grazie ad una telefonata di Cecilia, riescono ad ottenere un'intercettazione importante che li porterà al ritrovamento di un documento scottante. Nonostante i suoi sforzi, Claudio invece non riesce a risalire all'identità dell'acquirente di diamanti, mentre Ardenzi si arrabbia vistosamente con i due poliziotti per aver sottratto il documento a De Marco senza autorizzazione. In base al contenuto, il capo della Mobile intuisce tuttavia che grazie ad una perquisizione di tutte le società di cui è titolare potrebbero ottenere molto di più. Durante l'interrogatorio al principale indiziato per l'omicidio della donna, emerge la possibilità che il caso sia collegato con una persona misteriosa alla ricerca di un hard drive. In pochi attimi, Palmieri cambia però atteggiamento e prende in ostaggio Ardenzi e rivela che il suo assistente di studio è collegato con l'hard disk di cui ha appena parlato, che a quanto pare conteneva i falsi bilanci di Grimaldi. Una volta arrivato l'assistente in Centrale, la situazione inizia ad essere più chiara agli occhi di Roberta, che sospetta proprio di Flavio per il furto del disco esterno. Anche Giacomo ha lo stesso dubbio, dato che in base ai tabulati telefonici c'è un indizio importante. Grazie ad un diversivo, Roberta scopre che nell'auto di Flavio c'è un messaggio che lo collega all'omicidio della moglie di Palmieri. L'assistente intanto confessa tutto proprio al marito della vittima, sotto la minaccia di una pistola. Intanto, Vanessa sta sempre peggio a causa di forti nausee ed in seguito scopre di essere incinta, ma non lo dice a Sabatini. La donna invece entrerà in contatto il seguito con il cinese, il compratore che individuerà poco dopo anche Ardenzi. Quest'ultimo riuscirà poi a raggiungere il luogo di incontro fra Sabatini ed il ladro di diamanti, ma il criminale riuscirà a dileguarsi dopo aver ucciso l'acquirente.

SQUADRA MOBILE 2, ANTICIPAZIONI DEL 27 SETTEMBRE 2017

In seguito agli ultimi sviluppi, la situazione in Squadra Mobile 2 viaggerà su binari diversi rispetto a quelli visti fino ad adesso. Sabatini non dimostrerà di fidarsi più della donna che ama ed anzi è quasi sicuro che possa averlo tradito, visto l'arrivo provvidenziale della Mobile nell'evento precedente. Intanto, Ardenzi e la squadra iniziano ad indagare su una truffa legata ai trasporti pubblici della città, oltre che sull'omicidio di un noto criminale, avvenuto in seguito all'identificazione da parte di una donna riguardo al presunto assassino. Ardenzi deciderà inoltre di fare di tutto per catturare Sabatini, anche se questo vorrà dire creare una trappola per poterlo attirare in un posto ben preciso. Sembra che il tranello organizzato da Ardenzi riguardi una banca, che in seguito verrà presa di mira da uno dei clienti presenti in quel momento. L'uomo prenderà infatti in ostaggio i presenti per via del rifiuto da parte dell'istituto bancario di concedergli un prestito. Fra gli ostaggi tuttavia è presente anche Riccardo, che riuscirà ad avvisare la Mobile nonostante l'alto rischio.

