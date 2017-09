STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Squadra Mobile (mercoledì, 27 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, mercoledì 27 settembre 2017, il palinsesto dei canali Mediaset prevede un'ampia scelta di programmi per accontentare i gusti di tutti i telespettatori. Canale 5 apre la sua prima serata con la fiction Squadra Mobile- Operazione mafia capitale, Italia 1 allieta la serata con il programma di intrattenimento Big Show-Pucci e Rete 4 lo fa con il film drammatico Di nuovo in gioco con protagonista Clint Eastwood. Sul resto dei canali Mediaset invece, continua la programmazione con film dai generi sentimentale, thriller e horror rispettivamente su La5, Iris e Italia 2 mentre Mediaset Extra, Top Crime e Boing danno spazio a reality show, serie tv e cartoni animati. Tra i più visti troveremo sicuramente la terza puntata di Squadra Mobile - Operazione Mafia Capitale. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si comincia da Canale 5, dove una nuova puntata di Squadra Mobile - Operazione mafia capitale, oltre ad indagare su una truffa nel trasporto pubblico, si troverà a cercare un pregiudicato indagato per omicidio, grazie al prezioso identikit fatto da una testimone. A seguire in seconda serata una nuova puntata di Matrix in cui si affronteranno nuovi casi di cronaca, attualità, spettacolo, politica con ospiti in diretta e in studio, oltre a numerosi filmati. Su Italia 1 in prima serata verrà trasmesso il Big Show del comico Andrea Pucci. Per poi continuare la serata all'insegna del divertimento con Mai dire Grande Fratello- Vip e la Gialappa's. Rete 4 invece manderà in onda il film Di nuovo in gioco. Il protagonista Gus Lobel è un famoso scout del baseball alla ricerca di nuovo talenti. La sua carriera e le sue capacità vengono però messe in discussione dell'ufficio degli Atlanta Braves. L'unica persona che può aiutare Gus è sua figlia, nonché avvocato Micksy. Ma tra i due i rapporti non sono ottimi, soprattutto dopo la morte della moglie. Sempre su Rete 4 in seconda serata andrà in onda l'approfondimento sportivo Champions League-Speciale.

Film sentimentale su La5 con Romanzo di un amore. Lo scrittore Liam, parte per un viaggio in Oregon, dove incontra una critica letteraria Sophie Atkinson. Liam decide di nascondere la sua vera identità a Sophie. Tra i due nascerà però un sentimento forte che porta Liam a dovere confessare la sua identità, senza perderla. Per gli amanti dell'horror Italia 2 trasmetterà Il prescelto. Edward Maulis è chiamato ad investigare sulla sparizione di una ragazza avvenuta nella costa del Maine. Durante le indagini si scoprirà che gli isolani sono sostenitori di un vero e proprio culto pagano.

La vita dello sceriffo sarà in pericolo. Per chi ama il Grande Fratello Vip non vi resta che collegarvi al canale Mediaset Extra, per seguire in diretta tutto ciò che fanno i concorrenti della casa. Per il ciclo Nodo alla gola, Iris vi delizierà con il film La tela dell'assassino. Jessica Shepard appena promossa e detective di polizia si trova ad indagare su un serial killer di giovani uomini. Jessica si troverà sconvolta quando scoprirà che sono tutti uomini con il quale ha avuto relazioni. Inizierà così a dubitare della sua sanità mentale. Invece su Top Crime andrà in onda il l'episiodio 5 della settima stagione della serie Tv Rizzoli & Isles. Dove si indagherà sulla morte di una donna Michelle Stevens. Per i più piccoli infine, Boing trasmetterà Teen Titans Go e Ben 10.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 21.10 Squadra Mobile - Operazione Mafia Capitale, poliziesco

Canale 5 ore 23.30 Matrix-18, dibattito

Italia 1 ore 21.20 Big Show-Pucci, intrattenimento

Italia 1 ore 23.44 Mai dire Grande Fratello Vip, intrattenimento

Rete 4 ore 21.15 Di nuovo in gioco, drammatico

Rete 4 ore 23.31 Champions Leauge-Speciale, attualità sportiva

La 5 ore 21.10 Romanzo di un amore, sentimentale

Mediaset Extra ore 21.00 Grande Fratello Vip Diretta, reality

Iris ore 21.00 La tela dell'assassino, thriller

Italia 2 ore 21.10 Il prescelto, horror

Top Crime ore 21.10 Rizzoli & Isles, poliziesco

Boing ore 20.50 Teen Titans, cartone animato.

© Riproduzione Riservata.