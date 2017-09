STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Nozze romane e Pechino Express (mercoledì, 27 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, mercoledì 27 settembre 2017, potete mettervi comodi e gustarvi l'interessante programmazione di mamma Rai che prevede nel suo palinsesto film, reality show, serie tv e programmi d'apprfondimento. Ma sbirciamo un attimino in quali canali sono stati assegnati. Rai Uno apre la sua prima serata con il film comico Nozze romane, Rai Due invece, potremme tratte il maggior numero di telespettatori con la messa in onda dell'attesissimo Pechino Express-Verso il Sol Levante, il reality show survivor condotto dall'immancabile Costantino della Gherardesca. Rai Tre non cambia appuntamento il mercolì e come sempre trasmette il programmi di cronaca nera Chi l'ha visto?, Rai 4 manda in onda la serie tv horror The Exsorcist e Rai 5 torna alla scelta di un film ma di genere documentario dal titolo Turn it up. Infine, chiudono la presentazione dei programmi Rai Movie e Rai Premium con un film drammatico e una serie tv comica. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

La programmazione Rai si apre con il film commedia Nozze romane interpretato da Ricky Tognazzi e Stefania Rocca. Max e Bianca stanno per sposarsi ma prima di pronunciare il tanto desiderato si, dovranno vedersela con i rispettivi suoceri. Bianca discende da una famiglia nobile che mal sopporta l'idea che la figlia possa sposare Max, un normale architetto tedesco. Come se non bastasse, i genitori del futuro sposo sono prossimi alla separazione. Al termine del film torna l'approfondimento d'attualità con Porta a Porta. Su Rai Due, Costantino La Gherardesca guiderà i telespettatori in una nuova ed avvincente puntata di Pechino Express-Verso il Sol Levante. Come al solito, i concorrenti saranno chiamati ad affrontare prove impegnative e complesse pur di riuscire a restare in gara. In seconda serata tocca al programma di approfondimento culturale dal titolo Giovani a Londra.

Su Rai Tre, Federica Sciarelli ci guiderà in un nuovo appuntamento in diretta con Chi l'ha visto?, il programma di cronaca nera più seguito in Italia, con aggiornamenti minuto per minuto suoi più importanti fatti di cronaca del momento. Alle 00.00 spazio alle news dal mondo di Tg 3 Linea Notte. Su Rai 4 la prima serata è dedicata al nono ed al decimo episodio della serie tv The exorcist, che chiudono la prima stagione. Su Rai 5 verrà proposto il film documentario dedicato alla chitarra elettrica e realizzato da Kevin Bacon. Su Rai Movie spazio al film drammatico Lincoln Lawyer. Mickey è un noto avvocato penalista alle prese con un difficile caso riguardante un presunto violentatore. Il suo assistito si dichiara innocente fin da subito ma il ricordo di un caso analogo, fa sorgere in Mickey pesanti dubbi circa la colpevolezza dell'imputato. Rai Premium propone invece le repliche delle prime due puntate della serie tv Provaci ancora prof 7, andate in onda in prima visione su Rai Uno, giovedì 21 settembre.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

- Rai Uno ore 21.25 Nozze romane, film

Ore 23.45 Porta a porta, programma d'approfondimento

- Rai Due ore 21.10 Pechino Express-Verso il Sol Levante, reality show

Ore 23.30 Giovani e Londra, programma d'approfondimento

- Rai Tre ore 21.10 Chi l'ha visto, programma di cronaca nera

Ore 00.00 Tg 3 Linea notte, telegiornale

- Rai 4 ore 21.05 The exorcist, serie tv horror

- Rai 5 ore 21,10 Turn it up, film documentario

- Rai Movie ore 21.10 The Loncoln Lawyer, film drammatico

- Rai Premium ore 21.20 Provaci ancora prof, serie tv commedia

