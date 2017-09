Selvaggia Lucarelli Vs i Fratelli Rodriguez/ Sui social l'attacco ai concorrenti del Grande Fratello Vip 2017

Selvaggia Lucarelli

Trash chiama trash e come potrebbe Selvaggia Lucarelli stare lontana da tutto questo? Non c'è modo di tenerla lontana dai social e, soprattutto, evitare i suoi pungenti commenti sui programmi tv e i suoi protagonisti e lo stesso è stato per l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2017. A due giorni alla messa in onda della nuova diretta, la blogger ha deciso di dire la sua su quanto è accaduto accendendo i riflettori su alcuni dei gieffini concorrenti di questa seconda edizione. In particolare la blogger e giornalista de Il FattoQuotidiano punta tutto sui tre fratelli Rodriguez con tanto di frecciatina al veleno anche ai danni di Alfonso Signorini reo di definirli "tre figli meravigliosi". Ma cosa è successo di preciso? Dopo quello che è successo nei daytime e in diretta con le parole di Jeremias e le minacce a Daniele Bossari, Selvaggia Lucarelli ha pensato bene di sottolineare il fatto che i fratelli Rodriguez non sono nuovi ad atti vandalici e minacce.

LE DICHIARAZIONI SU JEREMIAS RODRIGUEZ

In particolare, Selvaggia Lucarelli usa Facebook per andare all'attacco dei tre fratelli e mentre su Belen dice di voler stendere un velo pietoso e non voler commentare, di Cecilia ricorda il momento in cui gliene ha dette di tutti i colori quando ha condiviso una foto con Belen con in braccio un bambino con il volto di Corona. All'epoca Cecilia esordì con un "pu***na di me**a spero di non incontrarti mai per strada perché ti ammazzo" e il fratello non sembra essere caduto lontano dall'albero, sempre secondo la blogger. Riguardo a Jeremias dichiara che non solo si occupa di passare il tempo in casa tra rutti e minacce ("Ci vediamo fuori" a Daniele Bossari) ma che la sua "verve" non è certo nuova: "prima della Casa era famoso perché pisciava per le vie di Milano postando le foto della sua mirabile impresa su instagram. Rimproverato (da me) rispose: "Mi devo abituare alle critiche, sono il fratello della numero 1". Non "Scusate", non "Ho mancato di rispetto a una città che mi ospita pure se non faccio una mazza", no. Il suo problema era ribadire "sono il fratello di Belen, per quello non sono libero di pisciare in Brera"".

