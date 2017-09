Shaila Gatta / Ecco chi è la nuova velina di Striscia la Notizia

Shaila Gatta, Velina di Striscia la Notizia

Chi è Shaila Gatta? La ragazza, ha debutto lo scorso lunedì sera come nuova velina di Striscia la Notizia. 21 anni, alta 1,70 centimetri con un peso forma (invidiabile) di 54 chili. Durante la sua vita, nonostante la giovanissima età, Shaila ha avuto modo di vivere in tanti posti differenti. Nata ad Aversa (Napoli), ha poi vissuto a Secondigliano, Roma e adesso Milano, per rispettare in pieno l'impegno con il TG satirico di Antonio Ricci. Shaila, intervistata da TgCom24, ha raccontato di avere una sorella più grande. Quando era piccola invece, amici e parenti la chiamavano affettuosamente "Tatti" oppure "Shailinka". Tante le passioni di Shaila oltre la danza ed infatti, come ben sapete, la ragazza è stata tra le vecchie partecipanti di Amici di Maria De Filippi. Dopo questa esperienza con il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi, per lei le porte del mondo dello spettacolo si sono letteralmente spalancate.

Shaila Gatta, da Amici a Striscia la Notizia: ecco chi è la nuova velina

Shaila, durante la sua intervista (scheda), racconta di amare la ginnastica artistica e il karate. Per mantenere così in forma il suo corpo, le piace anche andare in palestra. Tifa per il Napoli e le piace farsi le unghie da sola. Oltre a questo, tra i suoi hobby annovera anche il cucito e racconta: "ho imparato da mia madre che è sarta". Tra i suoi film preferiti invece, vi è l'intera saga di Harry Potter mentre confessa di essere bravissima nella preparazione delle farfalle con salmone fresco, zucchine e olive. Fidanzata e innamorata, Shaila Gatta confida però di non essere pronta per il matrimonio e nemmeno per la convivenza: "Il matrimonio è una cosa che tutte le ragazze sognano, se un giorno succederà sarà perché sarò proprio sicurissima: il matrimonio si fa una volta sola", racconta. Come considera Striscia? "Un'occasione molto importante per dimostrare, a chi mi ha dato tanta fiducia, di valere come ballerina e di saper fare poi anche altro".

© Riproduzione Riservata.