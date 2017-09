Soleil Sorgè e Marco Cartasegna/ Luca Onestini al GF Vip, loro in auto insieme: fan sconvolti per una foto

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Ore abbastanza movimentate per Soleil Sorgè che si trova al centro di una sorprendente polemica. È una story su Instagram a sollevare un vero e proprio polverone sulla fidanzata di Luca Onestini, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2. Soleil nelle scorse ore ha infatti pubblicato una story che la vedeva in auto, intenta ad ascoltare musica al sedile del passeggero. Nulla di particolarmente eclatante fino a quando non cade l'occhio sullo strereo dell'auto, sul quale un occhio attento legge facilmente "Iphone di Marco, operatore Vodafone, Jaguar". "Chi è Marco?" è la domanda che nasce spontanea e la risposta è quasi altrettanto semplice: si tratta di Marco Cartasegna. La seconda domanda che a questo punto nasce spontaneamente è "Cosa ci fa Soleil nell'auto di Marco Cartasegna - che a Uomini e Donne l'aveva palesemente corteggiata, mandando su tutte le furie il suo attuale fidanzato - e per giunta senza Luca Onestini?".

SOLEIL HA TRADITO LUCA CON MARCO? IL TIMORE DEI FAN

Una domanda che inizialmente non ha trovato risposta e che anzi ha scatenato le critiche del web che hanno subito pensato al peggio, ritenendo possibile un avvicinamento tra i due, soprattutto visto che la storia in questione - così come quella di Giulia Salemi che in una sua story su Instagram li aveva ripresi intenti a parlare - è stata prontamente cancellata (grazie alla pagina Le_Perle è possibile però vederla, cliccado qui). Un collegamento potrebbe essere l'amicizia di Soleil e Federica Benincà, ex di Marco con il quale sembra siano rimasti in buoni rapporti; ma è questa la verità? Tra i commenti sul web ecco però sbucarne uno di un utente che sembra spiegare la questione: "La Salemi é amica di Cartasegna ecco perche erano allo stesso evento e ha accompagnato tutti lui c’era anche Melchiorre. Soleil ha gia spiegato tutto". Insomma sembra si sia trattato di un malinteso e che le storie siano state cancellate proprio per evitare sospetti di questo genere... Tutta verità?

© Riproduzione Riservata.