Striscia la Notizia / Anticipazioni 27 settembre: i servizi della serata, Stefania Petyx e Pinuccio

Striscia la Notizia

Anche stasera, tornerà puntuale sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la terza puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia, il TG satirico condotto dall'inossidabile coppia televisiva formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La trasmissione ideata da Antonio Ricci è ritornata su Canale 5 subito dopo il TG dell'ora di cena, portandosi a casa i soliti strabilianti ascolti TV che da sempre contraddistinguono il programma. Durante le battute iniziali, oltre alla presentazione delle nuove Veline, abbiamo già avuto modo di vedere anche i primi servizi interessanti dell'anno. Se Striscia la Notizia fa dell'ironia il proprio cavallo di battaglia, la trasmissione ha anche modo di evidenziare sempre, le ingiustizie del nostro Paese, anche rischiando grosso come è successo di recente a Stefania Petyx. Spazio poi, per i servizi di Brumotti e Max Laudadio che hanno avuto modo di debuttare nel corso della prima puntata di lunedì sera. Temi principali: disabilità e cibo artificiale.

Striscia la Notizia, anticipazioni: ecco i servizi di oggi, mercoledì 27 settembre

L'attenzione del pubblico, durante il debutto di Striscia la Notizia, si era concentrata sulle due nuove Veline ma anche sull'orario di chiusura. Proprio prima del debutto, Antonio Ricci aveva avuto modo di spiegare questo aspetto, mettendo in evidenza ciò che succede anche in Rai. Ecco le sue parole: "Vi prego di guardare la programmazione della Rai, che, dopo tanti proclami, ha chiuso alle 21.25-21.30 per tutta l'estate: questa è la migliore risposta. La Rai diceva l'anno scorso che avrebbe chiuso alle 21.10 e invece ha continuato a chiudere in ritardo. È una critica che va rivolta al servizio pubblico, questo è rispetto per il pubblico? La Rai fa le cose e poi incolpa gli altri". Cosa vedremo in onda stasera? Due i servizi di punta del terzo appuntamento con Striscia la Notizia. Stefania Petyx si occuperà di uno spinoso caso di un uomo che ha deciso di denunciare le estorsioni da lui subìte. Spazio poi per Pinuccio, che racconterà il caso di un enorme spreco d'acqua. L'appuntamento con il TG satirico è quindi rinnovato per stasera, dalle 20.35 circa su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.