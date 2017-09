THE LINCOLN LAWYER/ Su Rai Movie il film con Matthew McConaughey (oggi, 27 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

The Lincoln Lawyer, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola thriller del 2011 che è stata diretta da Brad Furman ed interpretata da Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas e John Leguizamo. La trama del film è tratta dall'opera romanzata scritta da Michale Connelly dal titolo Avvocato di difesa. Matthew McConaughey, che nel film è Mickey Haller, è un noto interprete americano famoso per pellicole come The Paperboy, Magik Mike, The Wolf of WallStreet, La foresta dei sogni e Free State of Jones. In un primo momento la produzione del film pensò di aggiungere al cast anche Tommy Lee Jones per affiancarlo al personaggio interpretato da Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer fu un vero e proprio successo internazionale e venne distribuito in tantissimi Paesi in giro per il mondo, come Grecia, Spagna, Brasile e Canada. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE LINCOLN LAWYER, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Mickey Haller è un noto e rispettato avvocato di New York. Per avere successo nel suo lavoro usa spesso stratagemmi poco ortodossi ed alquanto discutibili. Inoltre, è solito guidare una Lincoln contraddistinta da una targa molto particolare che espone in bella vista la frase NTGUILTY, che in italiano corrisponde ad "innocente". Nel nuovo caso che gli viene affidato, deve difendere un ragazzo, Louis Roulet, proveniente da una famiglia ricca ed influente. Il giovane è accusato di aver violentato una prostituta. Tuttavia l'imputato continua ad ostentare la sua innocenza. Mickey chiede così aiuto al suo amico Frank, agente di polizia. Quest'ultimo conferma che il ragazzo è innocente e che il suo alibi è credibile.

Ma ciò non basta a convincere la Procura, che decide di avviare il processo. Nel corso del procedimento, Mickey ricorda di aver lavorato ad un caso molto simile, in cui un suo assistito era stato condannato per lo stesso reato di cui è accusato Louis. L'uomo fu condannato a ben 15 anni di carcere. Si rivolge nuovamente a Frank, chiedendogli di indagare, ma questi viene assassinato poco dopo. Mickey inizia così comprendere che, con tutta probabilità, l'uomo che non riuscì a difendere diversi anni prima è in realtà innocente, mentre Louise potrebbe essere il vero colpevole di tutti gli atti di violenza. Di li a poco la situazione precipiterà e Mickey diventerà addirittura il principale indagato del processo. Riuscirà a scagionarsi dalle accuse ed ad incastrare il vero colpevole?

