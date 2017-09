UNA VITA / Anticipazioni puntata 27 settembre: Cayetana rifiuta la proposta di Teresa ma...

Una Vita

Cayetana sarà la grande protagonista della puntata odierna di Una Vita sotto ogni punto di vista. Per prima cosa, continuerà lei ad essere al centro dei pensieri e della preoccupazione di Teresa: quest'ultima la informerà dei quanto le è stato detto dal dottor Galvano ovvero della possibilità di sottoporsi ad una nuova operazione per ridurre le ferite al volto. Ma questa nuova speranza non convincerà affatto la dark lady, turbata da quella che potrebbe essere una nuova falsa illusione. Per questo, rinnoverà all'amica la sua rassegnazione affermando di voler continuare la sua vita in queste sue condizioni di salute. Poco dopo, Cayetana cercherà di dimostrare di avere fatto la scelta giusta e uscirà dal suo appartamento, nel quale si era rintanata dopo l'incendio. Ma la sua passeggiata per il quartiere si dimostrerà un vero fallimento: tutte le vicine di casa, infatti, saranno interessate al suo aspetto fisico e al velo che porterà al volto. Le chiacchiere che seguiranno, faranno capire a Cayetana di avere commesso un grave errore.

Una Vita: l'arresto di Cayetana è imminente

Insieme alle vicende relative alle sue ferite al volto, nella puntata di Una Vita di oggi Cayetana dovrà restare in guardia anche per un'altra motivazione. Mauro sarà più che mai deciso ad arrestarla per l'omicidio di Ursula e troverà nel suo nuovo capo Ignacio del Valle un nuovo alleato. Se Peirò aveva cercato di mettere i bastoni tra le ruote al suo sottoposto, temendo che potesse rovinarsi la carriera, ben diverso sarà il caso del nuovo arrivato che si mostrerà estremamente fiducioso e disponibile. In pochi giorni, infatti, prenderà a cuore le indagini relative la vedova di German e ne autorizzerà il suo arresto. Per lei le cose potrebbero mettersi male e il fatto renderà indispensabile la confessione di Fabiana. Quest'ultima ha mostrato una certa titubanza davanti alla possibilità di finire in carcere per molti anni, ma tutto potrebbe cambiare nel caso in cui Mauro si presentasse ad Acacias 38 con l'autorizzazione all'arresto. La resa dei conti è dunque molto vicina?

