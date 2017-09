UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma in crisi, la svolta sexy di Barbara De Santi (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani continua a soffrire per amore. La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne non ha portato fortuna alla dama che, dopo aver annunciato la fine della storia d’amore con Marco Firpo, ha ricevuto l’ennesimo due di picche dal cavaliere Gianfranco. Gemma, dunque, non riesce ad avere fortuna in amore. Da otto anni, la Galgani sogna di vivere una favola d’amore e di trovare il suo principe azzurro nello studio del programma di Maria De Filippi. Nonostante l’ennesima delusione sentimentale, Gemma non perde le speranze e continua a credere fortemente nell’amore vero. Le critiche, però, nei suoi confronti non si placano. Oltre a Tina Cipollari, infatti, sono tanti i fans convinti che la dama abbia messo fine alla sua storia d’amore con Marco Firpo per avere la possibilità di tornare in trasmissione. Gemma, naturalmente, ha respinto tutte le accuse ed è pronta a dimostrare il contrario. Gemma, dunque, riuscirà a vivere la sua favola d’amore?

LA SVOLTA SENSUALE DI BARBARA DE SANTI

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi, dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi, continua ad essere molto seguita sui social dai fans. L’ex dama, oltre a portare avanti il suo lavoro di insegnante, ha aperto un proprio blog in cui dà consigli sulla moda. Barbara De Santi è così diventata sempre più un volto popolare. Barbara De Santi aggiorna così i fans sulle novità della sua vita sui social. Con l’ultimo post, però, Barbara De Santi ha davvero sorpreso tutti. L’ex dama ha pubblicato una foto in cui appare solo con uno slip mentre con un braccio si copre il seno. “Non provate mai a togliere il mio Daniel Wellington dal polso”, scrive Barbata nella didascalia che accompagna la foto. Tantissimi i commenti dei fans che hanno notato il fisico mozzafiato della De Santi. “Wow! che invidia, magari ci arrivassi anch'io a 48 anni cosi!! complimenti!!”, “Caspita...complimenti!!”, “Bellissima e sensualissima”, “L'importante è l'eleganza e quella tu la hai innata Barbara”, scrivono i fans. Rispondendo, poi, a qualche critica, Barbara ha svelato un altro particolare della sua vita privata: “io zitella? Ahahah sono fidanzatissima da 2 anni. Ecco perché non mi vedi più in TV. E se sei così felice con la tua famiglia perché perdi tempo a criticare me?”, ha sbottato Barbara. Cliccate qui per vedere il post.

