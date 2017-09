UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, i dubbi di Sabrina e Alex: il pubblico dalla loro parte (Trono Classico)

I tronisti di Uomini e Donne

Sabrina Ghio e Alex Migliorini sono i preferiti del pubblico di Uomini e Donne. Dopo le prime puntate del trono classico, i telespettatori del programma di Maria De Filippi non hanno dubbi su chi siano i tronisti più veri e sinceri. Se Mattia Marciano ha perso subito punti per la sua conoscenza con Vittoria con la quale ha avuto un contatto social attraverso Andrea Damante, Paolo Crivellin deve ancora svelare tutte le sue carte. Chi, invece, non ha perso tempo mostrandosi subito senza filtri sono stati Sabrina Ghio e Alex Migliorini che, dopo aver conquistato tutti con il video di presentazione, non hanno deluso le aspettative dei fans con la prima, vera puntata. Alex Migliorini, infatti, dopo aver emozionato tutti parlando dei momenti difficili vissuti quando ha raccontato della sua omosessualità ai genitori e delle insicurezze vissute per la malattia di cui soffre da anni, è riuscito a superare tutti grazie all’appoggio della sua famiglia a cui è estremamente legato. Nelle prime esterne, Alex ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori anche se al momento sembra avere un debole per Claudio Merangolo e Matteo Mazzoleni. Alex, tuttavia, non nasconde di avere dubbi sui suoi pretendenti, soprattutto su Claudio, giudicato troppo mondano.

LE PAURE DI SABRINA GHIO

Schietta, sincera e senza filtri, Sabrina Ghio ha le caratteristiche che piacciono al pubblico di Uomini e Donne. Oltre ad essere bella, Sabrina ha un bel caratterino che, tuttavia, nasconde anche un lato debole. La Ghio, mamma di una bambina di 4 anni, teme di essere giudicata una cattiva madre per aver deciso di sedersi sul trono e, inoltre, teme di essere presa in giro dai suoi corteggiatori. Nella sua vita, Sabrina ha avuto diverse delusioni sentimentali dovute alla sua tendenza ad annullarsi per amore dell’uomo che ha al proprio fianco. Finora, Sabrina è molto attratta da Nicolò Fabbri, l’unico corteggiatore che finora ha avuto un pensiero per la figlia Penelope. Un gesto che ha toccato molto Sabrina che, però, non riesce a fidarsi di lui a causa di un suo gesto. Nicolò, infatti, ha organizzato una serata in discoteca con gli altri corteggiatori, un gesto che ha fatto torcere il naso a Sabrina che non nasconde tutti i suoi timori. La tronista, però, non ha alcuna intenzione di buttare la spugna: Sabrina vuole lasciare lo studio con il suo principe azzurro. Riuscirà a realizzare il suo sogno?

