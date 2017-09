Un posto al sole: una dolora decisione per Franco (Anticipazioni puntata 27 settembre)

Un posto al sole

I problemi saranno all'ordine del giorno per Franco nella puntata di Un posto al sole che Rai 3 trasmetterà questa sera a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, il padre di Bianca sarà profondamente turbato davanti alla consapevolezza che l'impianto elettrico sia stato sabotato da uno dei suoi atleti. Ogni suo tentativo di scoprire la verità e le cause di quanto accaduto però non andrà a buon fine: sebbene Boschi nutra dei sospetti nei confronti di uno dei suoi pugili, per lui la delusione sarà forte come non mai. Come ha potuto accadere un simile fatto all'interno di un gruppo tanto affiatato? Stanco dei tanti problemi e consapevole di non poter far fronte ad un nuovo esborso economico, Franco giungerà ad una dolorosa e inevitabile decisione: dopo tanti sacrifici, per lui arriverà il momento di chiudere definitivamente la palestra? Tale eventuale scelta finirà per inasprire i già gravi problemi economici?

Un nuovo scontro tra Arianna e Silvia

Con un po' di sorpresa, i telespettatori di Un posto al sole avevano assistito al parere favorevole di Silvia al progetto di Arianna: il Vulcano potrà dunque diventare anche un ristorante, che potrà essere gestito proprio dalla compagna di Andrea e finanziato dalla stessa Silvia. Ma questa apparente tranquillità non sarà destinata a durare a lungo. I primi attriti tra le due donne avranno luogo, infatti, in occasione della scelta dell'impresa edile che dovrà eseguire i lavori di rinnovo e adeguamento del locale. Arianna e Silvia avranno, infatti, dei pareri profondamente discordanti a causa del diverso esborso economico necessario per completare l'opera. La questione finirà presto per sfuggire di mano ad entrambe? E i problemi nella famiglia Saviani non finiranno qui: Rossella, infatti, si renderà conto che l'amicizia tra Asia e Patrizio sta superando i limiti del lecito, al punto che le voci di un loro possibile flirt diventeranno presto di dominio pubblico. Per questo, l'aspirante dottoressa deciderà di non essere più tanto comprensiva e di prendere in mano la situazione in prima persona.

