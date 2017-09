Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma bacia Gianfranco, Marco deluso (27 settembre 2017)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo un inizio settimana dedicato al Trono Classico, oggi Uomini e Donne vede in onda dame e cavalieri del Trono Over. Come di consueto la puntata parte con un video che riassume ciò che è accaduto la scorsa settimana tra Gemma Galgani e Marco Firpo e, quindi, con le motivazioni della loro rottura. Poi ecco il video che vede la reazione post puntata della Galgani che si sfoga e non trattiene le lacrime quando pensa alle parole di Marco e al fatto che non l'abbia difesa dagli attacchi ricevuti in studio. Eccola allora entrare in studio seguita da Marco che ha cambiato look e che ribadisce le dichiarazioni fatte in passato. Gemma riconosce che forse ha sbagliato a proporsi a lui con troppa enfasi mentre Marco confessa di essersi vergognato delle sue lacrime passate. Ma poi ecco arrivare la frase piccata di Marco: "Mentre io le mandavo messaggi, lei usciva con un altro".

UOMINI E DONNE, COLPO DI SCENA: GEMMA DIMENTICA MARCO

Una frase vera perchè dopo la scorsa puntata Gemma Galgani ha iniziato ad uscire con una new entry: si tratta di Gianfranco Crobu, che si presentò proprio la scorsa settimana e con il quale ci fu un divertente scambio di battute con Tina proprio per Gemma. Un contributo video infatti svela il loro primo incontro a cena e conseguente passeggiata sotto la pioggia, con una Gemma che sorride felice. In studio Marco non è sorpreso, neppure quando Maria gli spiega che si sono visti anche una seconda volta ed è lì che è arrivato il loro primo bacio. Marco non nasconde che gli fa male al cuore non vivere più certe emozioni, mentre lo scontro con Gemma in studio si fa più forte. Maria De Filippi fa allora entrare anche Gianfranco che si becca le critiche di Tina Cipollari che lasciano poi spazio alla nuova diretta Facebook.

