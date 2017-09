VALENTINA PEREGORER E EMA STOCKHOLMA/ Le Clubber di Pechino Express 2017 hanno una forte unione: basterà?

Valentina Pegorer e Ema Stokholma, le Clubber a Pechino Express 2017

IL SECONDO POSTO A PECHINO EXPRESS 2017 E' LORO

Le #Clubber continuano ad essere fra le coppie più forti di Pechino Express 2017. Lo hanno dimostrato l’andamento nell'ultima tappa del programma, nonostante la decisione di Costantino della Gherardesca di mischiare le carte e dividere le coppie. Ema Stockholma e Valentina Peregorer non sembrano tuttavia aver sofferto troppo di questo piccolo ostacolo anzi. Soprattutto la prima delle due dj ha trovato in Francesco Arca dei #Maschi un valido compagno di squadra. Meno fortunata invece Valentina, che si è ritrovata a gareggiare con un meno ostinato Olfo Bosè. Mentre i primi hanno raggiunto il primo posto durante la prima notte di stop, i secondi invece si sono fermati al quarto, al fianco di Marcelo Amargo e Rocco Giusti. Evidente quindi anche in questo caso, come in quello delle #Caporali, che sia solo una delle due #Clubber ad avere in mano le redini del gioco. Ema si è dimostrata vincente anche nella prova immunità, riuscendo ad arrivare prima al traguardo con Francesco, ma ancora una volta Guglielmo Scilla degli #Amici si è rivelato il più abile nell'affrontare i giochi scelti dalla produzione. Dopo aver riunito le coppie, le #Clubber hanno affrontato la competizione canora durante la seconda notte, riuscendo a conquistare il secondo posto a pari merito con i #Maschi. Una posizione mantenuta fino al traguardo finale, in cui le abbiamo viste meno vincenti rispetto ai #Modaioli, che si sono aggiudicati la tappa.

LE CLUBBER SONO MOLTO UNITE: UN GRANDE PUNTO DI FORZA PER LORO

Pechino Express 2017 ha di certo fatto luce sulla simpatia delle #Clubber, che nonostante diverse difficoltà continuano a mantenere saldo il sorriso sul loro volto. Ema Stockholma e Valentina Peregorer sono due vere trascinatrici, elemento che si è reso evidente soprattutto durante il karaoke dell'ultima tappa. Sembra che divise tra l'altro funzionino meglio rispetto a quando si trovano in coppia, sintomo che forse Valentina riesca a rallentare l'irruenza di Ema. Quest'ultima infatti ha dimostrato di galoppare al fianco di Francesco Arca durante il mixaggio delle coppie, anche se ha cercato in qualche modo non tanto di favorire la nuova coppia di Valentina, ma per lo meno di non metterle i bastoni fra le ruote. La loro unione potrebbe portarle lontano, ma per ora solo la corsa su strada sembra essere il loro cavallo di battaglia. Da migliorare assolutamente la performance nei giochi, dove gli #Amici hanno dimostrato di avere qualità maggiori.

LA COPPIA QUESTA SERA SARA' ANCORA PIU' AGGUERRITA?

In questa quarta puntata di Pechino Express 2017, le #Clubber devono riuscire a superare le difficoltà vissute fino ad ora. Con l'inasprirsi della gara sarebbe meglio scendere in campo con maggiore mordente e forse è proprio questo dettaglio ad aver compromesso finora la loro performance. La competizione richiederà presto che la coppia prenda una netta posizione anche nei confronti dei rivali, verso cui le #Clubber finora hanno dimostrato fin troppo rispetto. Cosa succederà quando la gara diventerà più difficile e le emozioni di tutti i Viaggiatori verranno messe a dura prova? La prima che potrebbe vacillare potrebbe essere Valentina, forse la più emotiva delle #Clubber, motivo che potrebbe spingere Ema a rallentare la corsa per soccorrere la compagna d'avventura.

© Riproduzione Riservata.