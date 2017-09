ALAIN DELON / Ultime notizie: ricoverato dopo l'operazione all'arteria femorale. La figlia rassicura tutti

Alain Delon (LaPresse)

E’ ricoverato da circa 10 giorni, in un ospedale nella zona Ovest di Parigi, Alain Delon, icona del cinema francese attualmente 81enne. Alain Delon è stato operato lo scorso 18 settembre per quello che è stato comunicato come un problema cardiaco, anche se le voci in merito sono state discordanti. Inizialmente la stampa transalpina ha parlato di gravi condizioni per l’attore, e di come l’operazione al cuore sarebbe stata effettuata con la massima urgenza, per evitare che Delon rischiasse la vita. E’ stato in particolare un settimanale, Ici Paris, a divulgare questi particolari che sono stati poi ripresi rapidamente da tutta la stampa internazionale. A portare Delon alla decisione dell’operazione, dei dolori alla gamba che gli hanno dato estremamente fastidio, tanto da portare alla decisione dell’operazione e al successivo ricovero in terapia intensiva. La preoccupazione dei tantissimi fans in tutto il mondo dell’attore è aumentata esponenzialmente al diffondersi di queste notizie, ma a calmare le acque ci ha pensato una dichiarazione ufficiale della figlia Anouchka.

L'ARITMIA GIA' NEL 2014

Anouchka Delon è stata perentoria sul fatto che le condizioni di salute del padre, per quanto serie e legate anche anche all’età di 81 anni dell’attore, non siano disperate come fatto intendere dalla stampa. “Dovete smetterla di seppellire le persone, è insopportabile! Mio padre non ha nulla di grave. Ha subito un intervento ma non al cuore, all'arteria femorale. Era un'operazione programmata: da due o tre anni aveva problemi di circolazione nella gamba e quindi necessitava di un bypass. Presto sarà dimesso.” Questa la nota con la quale Anouchka Delon ha voluto tranquillizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del padre, ma anche chiudere la porta ad eventuali speculazioni che potevano nascere senza dichiarazioni chiari e certe sulle condizioni di Alain, che soffredi problemi legati al cuore e alla circolazione dal 2014, quando fu ricoverato per aritmia cardiaca, problema per il quale è rimasto sotto il controllo dei medici fino ad oggi.

IL DOLORE PER MIREILLE DARC

Tuttavia, le speculazioni sulla salute di Alain Delon erano nate anche a causa della recente scomparsa di Mireille Darc. Alain Delon ha avuto numerosi amori nella sua vita, ma il legame con la Darc, durato per tredici anni, è sempre stato speciale, tanto che dopo aver presenziato al suo funerale, l’attore aveva rilasciato dichiarazioni che, lette col senno di poi, avevano quasi lasciato pensare a una consequenzialità del malore avuto: "Ora preferisco avere la mia età anziché 40 anni, non ho molto tempo da vivere senza di lei. Non troppi anni per soffrire. Lei ora riposa e, rimasto solo, posso anche andarmene”. Questa la dichiarazione riportata da Pairs Match che aveva fatto preoccupare per la sorte dell’icona del cinema francese, che potrebbe però essere dimesso tra alcuni giorni dopo l’innesto del bypass nell’arteria femorale, intervento che in prospettiva potrebbe migliorare sensibilmente la qualità della vita dell’attore. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sulla salute di Alain Delon.

© Riproduzione Riservata.