ALEXANDER/ Su Iris il film con Colin Farrell e Angelina Jolie (oggi, 28 settembre 2017)

il film storico in prima serata su Iris

NEL CAST COLIN FARREL E ANGELINA JOLIE

Alexander, il film in onda su Iris oggi, giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.00. Per il ciclo Widescreen, sul canale 22 del digitale terrestre, andrà in onda il kolossal storico di Oliver Stone, Alexander (2004), incentrato sulla figura leggendaria del condottiero macedone Alessandro Magno. Il cast è composto da attori di prim'ordine, il ruolo di Alessandro è recitato da Colin Farrell, mentre Angelina Jolie è sua madre, Olimpiade. Il padre di Alessandro, Filippo, è interpretato da Val Kilmer e Jared Leto è Efestione, l'amante di Alessandro. Anthony Hopkins è Tolomeo e Christopher Plummer Aristotele, Jonathan Rhys-Meyers è Cassandro. Nel film compare anche Raz Degan nel ruolo di Dario III. Le riprese in esterno furono effettuate in Marocco e Thailandia, mentre gli interni sono stati girati negli studi cinematografici di Londra. Il film è una grandiosa co produzione tra produzione Stati Uniti d'America, Germania, Francia, Inghilterra, Italia e Paesi Bassi che costò moltissimo ma non fu premiata dagli incassi, nè dai favori della critica. La colonna sonora è stata composta da Vangelis. Oliver Stone fece un accurato lavoro di ricerca affinché il suo film fosse storicamente curato. Gran parte degli spunti a cui si è ispirato vengono dal lavoro del professor Robin Lane Fox, grande studioso della figura di Alessandro magno. Questi non volle che il suo nome comparisse nei credits, ma chiese solo una cosa come compenso, partecipare al film in veste di un cavaliere macedone, combattendo tra le fila del suo imperatore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALEXANDER, LA TRAMA DEL FILM STORICO

La pellicola ripercorre il breve ma intenso ciclo vitale di Alessandro, destinato a diventare successore di suo padre Filippo sul trono della piccola regione della Macedonia ma che riuscì con la forza del suo esercito a diventare dominatore di gran parte del mondo allora conosciuto. Morì però molto giovane e il suo impero si sgretolò dopo al sua morte. Nel film ne consociamo l'affascinante figura, tormentata tra il desiderio di creare un mondo di pace e gli spargimenti di sangue che seguivano il suo esercito. I suoi più fedeli compagni furono il suo cavallo Bucefalo, che riuscì a domare personalmente, e il compagno Efestione, grande amore della sua vita.

