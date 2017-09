ALIBI.COM/ Da oggi al cinema la commedia diretta da Philippe Lacheau (28 settembre 2017)

Alibi.com, film al cinema

LA REGIA DEL FILM E IL CAST

Alibi.com è una commedia francese scritta, diretta ed interpretata da Philippe Lacheau (Babysitting, Parigi a tutti i costi, Il truffacuori). Nel cast anche Elodie Fontan (Non sposate le mie figlie, Babysitting 2, Le plus beau metier du monde), Nawell Madani (C'est tout pur moi) e Tarek Boudali (presente, con ruoli diversi, in tutti i precedenti film del regista). La pellicola è distribuita da Medusa Film ed uscirà in tutti i cinema italiani oggi, giovedì 28 settembre.

ALIBI.COM, UNA COMMEDIA DIVERTENTE: LA TRAMA

Greg (Philippe Lacheau), il socio Augustin (Julien Arruti) e il dipendente Medhi (Tarek Boudali) possiedono una particolarissima impresa, la Alibi.com, impegnata a fornire a bugiardi e truffatori scuse credibili e menzogne preconfezionate. I loro servizi vengono utilizzati anche come scappatoia da persone comuni per evitare un appuntamento o un incontro fastidioso o scomodo o per mascherare infedeltà coniugali e altre scappatelle. Gli affari vanno benissimo e la società sembra destinata a prosperare, nonostante la sua originalissima missione, almeno finché Greg non si innamora di Flo (Elodie Fontan). Quest'ultima infatti non sopporta le menzogne e i bugiardi, così Greg, che delle bugie ha fatto una professione, è costretto a inventarsi una storia credibile per non confessare alla ragazza quale sia il suo vero lavoro. Tutto sembra procedere a gonfie vele, almeno finché Flo non decide di presentare a Greg i suoi genitori. Con grande disappunto del ragazzo, infatti, questi scopre che il suo futuro suocero è uno dei più affezionati clienti della Alibi.com e rischia di smascherarlo di fronte Flo.

LE CURIOSITA' SUL FILM

Alibi.com è una commedia divertente e disimpegnata, che si basa più sulle singole gag comiche che sulla solidità della trama. Nonostante si basi principalmente sulla tradizione cinematografica francese non mancano ammiccamenti agli Stati Uniti e in particolare a pellicole come Una notte da leoni. Philippe Lacheau è un notissimo comico televisivo francese, reso celebre dalla trasmissione La Bande à Fifi, in onda su Canal+. Come accaduto diverse volte anche in Italia, il comico ha tentato la carriera del grande schermo ottenendo subito un grande successo di pubblico. Il suo primo film, Babysitting, ha incassato bene nelle sale e ha dato origine sia ad un sequel che a un remake italiano, I babysitter, interpretato da Francesco Mandelli e Paolo Ruffini. Alibi.com si è rivelato un successo ancora maggiore in patria, e uscirà in Italia, oggi giovedì 28 settembre.

